El técnico que cierra las puertas a la selección mexicana

Una vez que llegue a su fin la Copa del Mundo, cambios se darán dentro de la selección mexicana. Javier Aguirre dará un paso al costado de su puesto como entrenador de México. Dicha plaza será tomada a la brevedad por Rafael Márquez, quien hoy actúa dentro del cuerpo técnico como auxiliar institucional.

Sin embargo, un par de semanas atrás, el puesto de Rafael como técnico del Tri fue ubicado en medio de las dudas. Tales eran las mismas que el nombre de Antonio Mohamed una vez más fue puesto en el entorno de México.

Sin embargo, el mismo 'Turco' pone fin a dicho ruido y deja en claro que la puerta para tomar a la selección mexicana quedó cerrada años atrás tras un rechazo de la FMF.

MOHAMED LE CIERRA LA PUERTA AL TRI 🇲🇽🚫



Antonio Mohamed aseguró que ya no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana y explicó que existe un motivo muy claro detrás de su postura.



El técnico de Toluca recordó un episodio del pasado que terminó por romper su relación con… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 16, 2026

La FMF se reunió conmigo y eligieron a otro seleccionador. Quedé muy enfadado por eso. Ellos se habrán cobrado alguna deuda conmigo. Ya les dije que no vuelvan a buscarme más. Antonio Mohamed

Más allá de que el Tri ya no está dentro de su planes, el entrenador dejó en claro que a nivel de selección, sólo se ha planteado tomar tanto a México como a Argentina.

Me han preguntado por otras selecciones, pero yo si no es México o Argentina no podría. Yo me siento muy argentino, no podría estar cantando el himno de Ecuador. Antonio Mohamed

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

A diferencia de su hoy nulo interés por la selección mexicana, Antonio declaró que en su mente está un retorno en el corto plazo a Argentina. Tiene retos en la mesa tanto como entrenador, como un próximo directivo.

Yo creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación. Por eso insisto en que ya llegará mi momento en Boca. Tengo el sueño de ser presidente de Huracán también. Antonio Mohamed