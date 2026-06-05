El titular de Cruz Azul que podría estar viviendo sus horas finales en el club

Más allá de que se ha cumplido la meta de conseguir el décimo título de Liga MX, dentro de Cruz Azul se esperan cambios en el plantel este mercado de verano. Los de la capital de país se moverán con el fin de cerrar fichajes de peso, sin embargo, también se abre la puerta a la salida de jugadores cuyo ciclo luzca como cerrado.

Si bien es cierto que Joel Huiqui dejó en claro que la meta primaria es mantener la base de la plantilla, no se descartan bajas siempre y cuando lleguen reemplazos del mismo o incluso, nivel superior. Uno de los nombres que podría estar viviendo su horas finales en el club es el de Gonzalo Piovi.

Por fuentes: existen sondeos por Gonzalo Piovi del fútbol argentino y de la MLS. Cruz Azul abierto a negociar por el defensa central este verano.



Info de sondeos, adelantado por @cordova_sports. pic.twitter.com/JmiWlM1YDT — Carrerismo (@ikecarrera) June 5, 2026

Iker Carrera reporta que el zaguero tiene mercado tanto en Argentina como de vuelta en la MLS. Si bien hoy no hay ofertas formales ni en la mesa de Cruz Azul, ni en la del mismo Piovi, se entiende que más de un equipo de ambos destino antes mencionados podrían atacar de manera formal en próximos días.

La fuente añade que ya hubo contacto entre Cruz Azul y Gonzalo para hablar del tema. Tanto el club como el jugador tienen la puerta abierta al traspaso siempre y cuando las cifras de los pretendientes representen una ganancia para las dos partes.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Vale la pena recordar que hace no mucho tiempo Gonzalo estuvo a nada de partir al Inter Miami. Dicho movimiento se frenó debido a las formas de pago que el cuadro de la MLS ofrecía a Cruz Azul, mismas que se extendía hasta un plazo final de cinco años.

Aunque, Piovi no es necesariamente un veterano en el final de su carrera, sí se podría entender que el ciclo del jugador con Cruz Azul cerró al ganar la Liga MX. Es deuda saldada y es por ello que ambas partes se muestran abiertos al traspaso.