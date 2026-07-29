El Tottenham prepararía una millonaria oferta para fichar a Jules Koundé

Según informó CaughtOffside, el Tottenham Hotspur estaría decidido a intentar el fichaje de Jules Koundé y estudia presentar una oferta cercana a los 65 millones de euros al FC Barcelona por su traspaso.

La versatilidad del francés es uno de los principales motivos que explican el interés de los Spurs. Koundé puede desempeñarse tanto como defensor central como lateral derecho, una cualidad muy valorada en el futbol moderno y que lo convirtió en una pieza indispensable tanto en el conjunto catalán como en la selección de Francia.

🚨🎖️| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Tottenham are interested in signing Koundé and are reportedly preparing a €65M bid, seeing him as a good tactical fit. A deal looks unlikely though, since Barça value him highly as both a full-back and centre-back. Spurs are still monitoring the situation in… pic.twitter.com/ve1rQn92LD — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 29, 2026

El Barcelona no contempla su salida

Pese al interés del club inglés, en el azulgrana consideran a Koundé un futbolista imprescindible dentro del proyecto deportivo del entrenador Hansi Flick y no existe intención de negociar su salida en este mercado de pases.

El defensor tiene contrato vigente hasta junio de 2030, una situación que fortalece la posición del club catalán en cualquier negociación. Además, el cuerpo técnico lo considera uno de los líderes de la última línea gracias a su regularidad, capacidad para adaptarse a distintas posiciones y rendimiento en los partidos de máxima exigencia.

Los Spurs buscan soluciones defensivas

El interés del Tottenham también responde a la necesidad de reforzar su defensa de cara a la nueva temporada 2026/27. La incertidumbre sobre el futuro de algunos zagueros, entre ellos Cristian "Cuti" Romero y Djed Spence, llevó al conjunto londinense a explorar alternativas de primer nivel.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETIS | JAIME REINA/GettyImages

Aún así, el Tottenham sabe que convencer al Barcelona será una tarea compleja; aunque una propuesta económica importante podría abrir el diálogo entre los clubes, todo indica que el blaugrana solo se plantearía negociar por una cifra muy superior a la que se menciona actualmente.

Además, el propio futbolista se siente cómodo en España, por lo que únicamente una oferta deportiva y salarial muy atractiva desde la Premier League podría hacerlo reconsiderar su futuro.

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