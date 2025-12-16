El tremendo palo de Saúl Ñiguez al Real Madrid: "Flamengo es más. El Real no tiene afición"

Este miércoles se disputa la Copa Intercontinental entre el PSG y el Flamengo en una gran final para definir al nuevo campeón. Los franceses quieren cerrar un gran año tras la obtención de la Champions League y ser subcampeones en el Mundial de Clubes.

Al otro lado del terreno de juego, Saúl Ñíguez y su Flamengo quiere hacer lo propio tras proclamarse campeón de la Copa Libertadores al haber derrotado a Palmeiras por 0-1 y también del Brasileirao.

En declaraciones al diario AS, el mediocampista se rinde a Flamengo y a toda la historia del club brasileño: "Se queda pequeño decir que es un club gigante. Como entidad es bestial, por infraestructura, pero lo que más sorprendente es su afición. La más grande del mundo en tamaño. He tenido conexión desde el primer día y espero el año que viene poder darles más alegrías".

FBL-LIBERTADORES-RACING-FLAMENGO | LUIS ROBAYO/GettyImages

Además, Saúl lo compara con su gran rival durante su etapa como jugador del Real Madrid: "Flamengo es más que el Madrid. En realidad, el Madrid no tiene afición. El Madrid es famoso, sí, por lo que ha ganado y se le conoce en todo el mundo y por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada. En cambio, vas a Maracaná, un estadio emblemático y está siempre lleno".

A sus 31 años, el ex Rayo Vallecano y Atlético de Madrid dejó en claro que lo que más le ha impresionado es la pasión con la que se vive el fútbol. "Fuera de casa, el campo está llenó de hinchas de Flamengo. Hace poco jugamos contra Sport Recife y nos mandaron a otro estadio porque si no nuestra afición no entraba. Y eso que estamos hablando de un vuelo de tres horas y media de duración", explicó el español.

Vale destacar que el futbolista no logró hacerse un hueco en los planes de su excompañero Filipe Luís, ya que solo jugó 22 partidos este curso y ganó Copa Libertadores y Brasileirao.

