El valor de mercado de Lamine Yamal comparado con las estrellas a su edad: Mbappé,Haaland, Bellingham y más

Si bien estuvo lejos de ser una de las figuras de la España campeona del mundo, Lamine Yamal fue uno de los grandes nombres que acudieron al Mundial y logró llevarse el trofeo junto a sus compañeros, sumando así la segunda estrella al escudo español.

Los valores de mercado suelen reflejar lo que piensan los scouts y dirigentes sobre los futbolistas, y el caso de Lamine ha roto todos los registros: alcanzó una valoración de 220 millones de euros, que sería el aproximado que tendría que poner un club para sacarlo del FC Barcelona, aunque esto seguramente diste bastante de la realidad.

Con tan solo 19 años, Lamine Yamal ya ganó el Mundial y la Eurocopa con España, mientras que con el FC Barcelona ya es tricampeón de LaLiga, bicampeón de la Supercopa Española y ganador de una edición de la Copa del Rey. En el primer equipo Culé lleva jugados 151 partidos, con 49 goles y 52 asistencias en su cuenta personal.

FC Barcelona v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

A esa edad, había varios jugadores que ya eran catalogados como estrellas, aunque tenían un valor de mercado infinitamente menor. Esto demuestra que los precios de los futbolistas han recibido un subidón importante tras plancharse con los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, que habían aplacado un poco la tendencia alcista.

El listado arranca con Eden Hazard, que a los 19 años tenía un valor de mercado de 9 millones de euros. Neymar alcanzaba los 30 millones cuando la rompía en el Santos de Brasil, mientras que Arda Güler, joven apuesta del Real Madrid, tenía un coste aproximado de 45 millones. Vinicius Jr. fue una compra a futuro del Merengue y a sus 19 ya tenía un valor de 50 millones.

🚨| Lamine Yamal’s market value at 19 is €220M - the most by any player in football history ever.



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Uno de los que se devaluó en el mercado fue Ansu Fati, que a los 19 prometía muchísimo y tenía un valor de mercado de 60 millones. Erling Haaland, rompiéndola en el Borussia Dortmund, costaba 80 y Jude Bellingham, también en el club alemán, 90. El de mayor coste hasta el momento era Kylian Mbappé, que conquistó la Copa del Mundo con tan solo 18 años, y valía 120. Si: cien millones menos que Lamine.