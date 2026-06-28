El XI ideal de la fase de grupos del Mundial 2026

El tiempo vuela y la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin. Sorpresas hubo miles, entre jugadores que tuvieron su momento de estrellato, equipos que quedaron eliminados, partidos que terminaron en goleada y ganadores que nadie esperaba.

Todo eso quedará ahora en los buenos recuerdos y pasa lo que a muchos les gusta llamar "la verdadera Copa del Mundo", con todo lo que eso conlleva porque, a partir de ahora, el que gana pasa de ronda y el perdedor se despide de la competencia. Pero antes de eso, reunimos el mejor XI de la fase de grupos.

1. Vozinha (Cabo Verde)

Vozinha, Cabo Verde | SOPA Images/GettyImages

La sorpresa de este once y la sorpresa del Mundial. El arquero de Cabo Verde se convirtió en el héroe de su equipo y, gracias a sus atajadas, pudo mantener el invicto y clasificar a su selección a los dieciseisavos de final.

2. Achraf Hakimi (Marruecos)

Achraf Hakimi, Marruecos | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Hakimi siempre rinde. Es figura en el PSG y también en su selección, donde es el capitán. Corrió por toda la cancha y se dio el lujo de marcar un gol en la goleada 4-1 contra Haití.

3. Jan Paul Van Hecke (Países Bajos)

Jan Paul Van Hecke, Paises Bajos | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Es difícil elegir entre los dos centrales de élite que tiene Países Bajos, pero el paso del tiempo también juega su propio partido y, en los tres encuentros de la fase de grupos, Van Hecke tomó mayor protagonismo que Virgil van Dijk y demostró que quiere ayudar a su selección a ganar su primer Mundial.

4. Marc Guéhi (Inglaterra)

Marc Guehi, Inglaterra | DeFodi Images/GettyImages

Los nombres de la selección de Inglaterra son superlativos y, de todos ellos, Guéhi es uno de los que más destaca. El central del Manchester City ingresó en los últimos minutos del debut contra Croacia y ese corto lapso de tiempo le bastó a Thomas Tuchel para notar la calidad del defensor y adoptarlo como su zaguero titular.

5. Nuno Mendes (Portugal)

Nuno Mendes, Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

Portugal no está teniendo un buen torneo, ni de cerca. Aun así, consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final en el segundo lugar del grupo K del Mundial y, en gran parte, fue gracias al trabajo defensivo de Nuno Mendes. Ni hablar también del ofensivo, donde marcó un gol contra Uzbekistán.

6. Yan Diomandé (Costa de Marfil)

Yan Diomande, Costa de Marfil | Icon Sportswire/GettyImages

El futbolista del Leipzig ya venía dando que hablar en la previa del Mundial por los rumores que lo vinculan al Liverpool, y esta Copa del Mundo no hizo más que demostrar que el marfileño merece todas las luces sobre él. No es el protagonista marcando goles, sí lo es armando toda la jugada que lleva a las victorias de su equipo y quiere seguir demostrando todo lo que tiene a lo largo del campeonato.

7. Gustavo Puerta (Colombia)

Gustavo Puerta, Colombia | DeFodi Images/GettyImages

Quizás otra sorpresa en esta lista, y más entre un plantel repleto de figuras de nivel mundial, pero es que Gustavo Puerta viene de ascender a LaLiga con el Racing de Santander y ahora de ser parte activa de un equipo que consiguió la clasificación en primer lugar a la siguiente ronda y que sueña en grande. Fue, de todas las estrellas colombianas, el más regular en los tres partidos de la fase de grupos.

8. Ousmane Dembelé (Francia)

Ousmane Dembele, Francia | Mark Smith/ISI Photos/GettyImages

El Balón de Oro 2025 llegó a Norteamérica para demostrar por qué es de los mejores del mundo y, sobre todo, para alcanzar un nuevo Mundial con Francia. Marcó un hat-trick contra Noruega y otro contra Irak, por lo que, junto a Kylian Mbappé, son los máximos goleadores de la selección, con el plus de que el Mosquito es gran parte del origen de las jugadas ganadoras de les Bleus.

9. Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi, Argentina | BSR Agency/GettyImages

¿Qué decir del mejor del mundo? Lionel Messi demostró que la edad es tan solo un número y, con 39 años, marcó en los tres partidos de la fase de grupos de Argentina y es, por ahora, el máximo goleador del Mundial con seis tantos. Sueña con el bicampeonato y, por ahora, tiene todo encaminado para lograrlo.

10. Erling Haaland (Noruega)

Erling Haaland, Noruega | Al Bello/GettyImages

Haaland está cumpliendo el sueño de jugar un Mundial con su selección. Junto a Martin Odegaard, Alexander Sorloth y compañía, logró clasificar al máximo torneo del fútbol luego de 28 años y poner a Noruega como uno de los equipos con grandes posibilidades de avanzar a las próximas rondas. Marcó cuatro goles hasta ahora y espera llegar a más.

11. Vinícius Jr. (Brasil)

Vinicius Jr, Brasil | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Vini es la figura del Real Madrid y, contra las críticas de quienes decían que le faltaba demostrar ese nivel en Brasil, tapó más de una boca. Si Brasil está en la fase eliminatoria es, en gran parte, gracias al nivel del delantero, que ya marcó cuatro goles y quiere lograr la sexta estrella. El camino es largo, pero la primera parte ya está superada.