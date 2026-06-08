El zaguero internacional que se pelean tres de los clubes más poderosos de México

Pese a que la Copa del Mundo está por iniciar su curso, el mercado a nivel mundial está en marcha desde varias semanas atrás. Uno de los que se está moviendo con más fuerza es el de la Liga MX, donde, ya han desfilado de sus equipos, directivos, técnicos y varios jugadores de peso.

Lo que de momento no hay de sobra en el mercado local, son fichajes. Al menos no de jugadores de renombre mundial. Sin embargo, esto podría cambiar en los siguientes días, pues sobre la mesa de tres equipos de mucho poder está la opción de firmar a un jugador multi ganador de la Copa América.

¿EL GIGANTE VIENE A MÉXICO? 🇨🇱😱💣



Guillermo Maripán se ha puesto en la órbita de tres de los equipos más poderosos de la Liga MX: América, Rayados y el campeón Cruz Azul.



➡️ mediotiempo es quien ha revelado el interés que existe sobre el zaguero chileno LIBRE de 32 años. ⚔️ pic.twitter.com/sK4nfOrNvM — Futbol Total (@futboltotal) June 7, 2026

El hombre en cuestión es Guillermo Maripán. El aún seleccionado por Chile ha sido ofrecido al mercado de la Liga MX por su manejo para este mercado de verano. Siendo claros, el chileno fue puesto en la mesa del campeón de México, Cruz Azul, así como en los escritorios de América y Monterrey.

Maripán ha quedado libre luego de finalizar su relación con el Torino. Con 32 años y ante un baja de rendimiento marcada, el chileno entiende que tal vez es el tiempo de salir de Europa. Sin embargo, Guillermo se considera que condiciones de poder rendir en el máximo nivel de exigencia dentro de la Liga MX.

Portugal v Chile -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

De momento, ninguno de los tres clubes ha dado respuesta al ofrecimiento por Maripán. En el caso de Cruz Azul y América, hoy mismo no tienen plazas de extranjeros abiertas para moverse abiertamente por su fichaje. Primero deberían darle salida al menos a uno de sus no formados en México.

Sobre Monterrey, sí tiene vacantes de no formado en México a disposición. Sin embargo, será recién hasta el día de hoy que el cuerpo técnico y la nueva directiva se sienten a hablar de fichajes para el verano.