El zaguero mexicano que desean dentro de Cruz Azul

Cruz Azul ha comenzado a moverse con determinación en el mercado invernal con un objetivo claro: reforzar la zaga con un futbolista mexicano de jerarquía. La directiva considera prioritaria esa posición y entiende que el margen de error es mínimo para competir en el corto plazo.

En ese contexto, el nombre que aparece con mayor fuerza es el de César Montes. En La Noria saben que, por perfil, experiencia internacional y liderazgo, el defensor representa el mejor activo disponible para fortalecer la última línea y elevar el estándar competitivo del plantel.

César Montes



Una fuente me asegura pláticas avanzadas por César Montes.



Mientras que el entorno del jugador me dice que nada por el momento con Cruz Azul, se encuentra en el festejo de su casamiento y que reportará con normalidad en Rusia.



Fue el defensa que les…

Las charlas existen, pero se mantienen en una fase temprana. Fuentes cercanas a la operación aseguran que Cruz Azul ha iniciado contactos exploratorios para conocer condiciones generales, sin que ello implique aún una negociación formal o una oferta concreta presentada sobre la mesa.

Uno de los principales obstáculos es el contexto actual del futbolista. Montes milita en Rusia y sacarlo de ese mercado no será sencillo. El club propietario no tiene urgencia de vender y, además, cualquier movimiento requiere una ingeniería financiera compleja y bien estructurada.

A ello se suma la postura del propio jugador. César Montes no contempla, al menos por ahora, un cambio de club previo al Mundial. El defensor prioriza estabilidad deportiva y continuidad competitiva, factores que pesan de manera especial en un año clave rumbo a la máxima cita internacional.

Desde el entorno del futbolista se ha transmitido calma. Montes se encuentra enfocado en asuntos personales y en cumplir con sus compromisos actuales, con la intención de reportar con normalidad. No hay señales de prisa ni presión para forzar una salida inmediata.

El factor económico también juega un papel determinante. Una eventual operación implicaría un gasto millonario para Cruz Azul, tanto en el precio de transferencia como en el salario del jugador. La directiva es consciente de ello y evalúa con cautela el impacto financiero.

Pese a las dificultades, en La Noria no descartan seguir avanzando. El club entiende que fichar a un zaguero mexicano de ese calibre requiere paciencia y timing, por lo que las conversaciones se mantendrán abiertas mientras el mercado lo permita.