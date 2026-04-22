Elche vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid vive días convulsionados. A la euforia desatada luego de eliminar al Barcelona en Champions, le siguió un durísimo golpe como lo fue caer en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. En busca de un equilibrio que le permita llegar de la mejor forma al cruce ante el Arsenal, el conjunto de Simeone visita al Elche este miércoles en el Manuel Martínez Valero.

El cruce corresponde a la jornada 33 de una Liga en la que los colchoneros marchan cuartos, cuatro puntos por debajo del Villarreal y ocupando la última plaza clasificatoria a la próxima Champions. En el 5° lugar se encuentra el Betis, muy lejos, con 49 unidades. Pero el Cholo y sus jugadores no quieren dejar más oportunidades para sellar ese objetivo continental.

Diferente es la actualidad del Elche, en plena pelea por no perder la categoría. Se ubica antepenúltimo con 32 unidades y en descenso directo, pero encara el duelo sabiendo que un triunfo lo sacaría de la zona roja.

Hay mucho en juego y aquí esta toda la información para vivir este gran partido de la mejor manera.

Pronóstico SI Fútbol

El Elche crece exponencialmente como local y si aún mantiene posibilidades de seguir en primera es gracias a sus resultados en casa. Es un equipo que no cuenta con grandes nombres, pero que compite bien, se siente cómodo en partidos cerrados y suele aprovechar los momentos puntuales que se le presentan. Ante un rival que llega con dudas y con la cabeza puesta en otra competición, no sería extraño que muestre una mayor intensidad.

El Atlético de Madrid no atraviesa su mejor momento fuera de casa. Le cuesta sostener regularidad y, cuando no logra imponer condiciones desde el inicio, los partidos se le terminan haciendo incómodos. Con un desgaste acumulado, es probable que tenga pasajes de dominio, pero sin la contundencia necesaria para resolverlo con claridad. Todo apunta a un desarrollo parejo, con pocas diferencias en el marcador.

Pronóstico: Elche 1-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Elche vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Elche, España

: Elche, España Estadio : Manuel Martínez Valero

: Manuel Martínez Valero Fecha : miércoles 22 de abril

: miércoles 22 de abril Hora : 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00

: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Guillermo Cuadra Fernández VAR: Isidro Díaz de Mera

Historial de enfrentamientos directos entre el Elche y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Elche : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Atlético de Madrid: 3

Último partido entre ambos: 23/08/2025 – Atlético de Madrid 1-1 Elche – LaLiga Fecha 2

Atletico de Madrid v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Elche Atlético de Madrid Elche 1-0 Valencia 11/04/26 Atlético 2 (3)-(4) 2 Real Sociedad 19/04/26 Rayo 1-0 Elche 03/04/26 Atlético 1-2 Barcelona 14/04/26 Elche 2-1 Aston Villa 27/03/26 Sevilla 2-1 Atlético de Madrid 11/04/26 Elche 2-1 Mallorca 21/03/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 08/04/26 Real Madrid 4-1 Elche 14/03/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026

¿Cómo ver el Elche vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN

Últimas noticias del Elche

El equipo llega con el impulso de la valiosísima victoria ante Valencia, un triunfo reforzó su confianza en un tramo clave de la temporada. De todas formas, el entrenador Éder Sarabia se mostró autocrítico: “Probablemente, un empate habría sido lo más justo. No encontramos claridad ni armonía con el balón, nos costó mucho interpretar lo que necesitábamos hacer en cada momento”.

En cuanto al equipo, hay varias dudas que condicionan la previa. Marc Aguado, Adama Boyar, Grady Diangana y Buba Sangaré arrastran problemas físicos y su presencia no está asegurada. Además, se espera por la evolución de Adam El Mokhtari.

Elche Cf V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Elche (3-5-2): Dituro; Petrot, Affengruber, Bigas; Morente, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Rodriguez, Mir.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

En el Atlético de Madrid todavía duele la derrota en la final de la Copa del Rey. Diego Simeone lo expresó sin rodeos en la rueda de prensa previa al duelo del miércoles: “Primero que nada, quiero felicitar al rival. Respondimos bien al primer gol, pero luego el ritmo fue bajo… Pudimos haber marcado el tercero… Jugamos con mucha dignidad, pero, lamentablemente, en la tanda de penaltis la suerte estuvo de su lado”. El argentino valoró la reacción de su equipo, pero también dejó entrever que hay cosas por ajustar de cara a este compromiso.

José María Giménez, Ademola Lookman y Alexander Sørloth están descartados, mientras que David Hancko es duda. Simeone planea mover piezas y dar descanso a varios titulares, con posibles ingresos de Jan Oblak, Clément Lenglet, Nico González, Johnny Cardoso y Álex Baena. Además, el joven Rodrigo Mendoza podría tener minutos en el mediocampo.

FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD | THOMAS COEX/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-2-3-1): Oblak; Bonar, Pubill, Lenglet, Diaz; Mendoza, Cardoso; Almada, Baena, Gonzalez; Alvarez.

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