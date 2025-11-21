Elche vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

E un partido correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga, el Elche recibe a un Real Madrid que marcha como líder de la tabla general con 10 triunfos, un empate y solo una derrota en la campaña, con lo que suman 31 puntos.

Por su cuenta, el cuadro ilicitano es onceavo de la clasificación con 15 unidades, producto de tres victorias, seis empates y tres derrotas. Y para su mala fortuna, tienen cinco partidos en fila sin conocer el triunfo.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Elche vs Real Madrid?

Ciudad: Elche

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Manuel Martínez Valero

¿Cómo se podrá ver el Elche vs Real Madrid en TV y streaming online?

Pais Canal TV Streaming Online Estados Unidos ABC y ESPN Deportes ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App México Sin transmisión Sky+ y Sky Sports Mexico España Movistar+ Movistar LALIGA TV

Últimos cinco partidos de Elche

Rival Resultado Competición Real Sociedad 1-1 E LaLiga Barcelona 3-1 D LaLiga Los Garres 0-4 V Copa del Rey Espanyol 1-0 D LaLiga Athletic 0-0 E LaLiga

Últimos cinco partidos de Real Madrid

Rival Resultado Competición Rayo Valleca 0-0 E LaLiga Liverpool 1-0 D Champions League Valencia 4-0 V LaLiga Barcelona 2-1 V LaLiga Juventus 1-0 V Champions League

Últimas noticias de Elche

Disfrutamos de lo que hacemos 😁💚 pic.twitter.com/JLpeAaZjnr — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 20, 2025

El conjunto ilicitano se sigue preparando para encarar el compromiso ante los merengues donde esperan poder dar la sorpresa al líder y sumar alguna unidad.

El Elche fue una de las sorpresas en el arranque de campeonato, aunque no ha podido sumar ninguna victoria en sus últimos cinco partidos.

Últimas noticias de Real Madrid

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2025

Después de la Fecha FIFA, el cuadro blanco anunció en sus redes sociales que a Éder Militão se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha, por lo que estará fuera para este duelo. Tampoco estarán disponibles los ya lesionados Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Tchouaméni.

Los blancos cedieron dos puntos en Vallecas antes del parón y no pueden volver a pinchar si quieren mantenerse en lo alto de la clasificación, donde le sacan tres puntos al FC Barcelona.

Posibles alineaciones

Elche

Portero: Matías Dituro.

Defensas: Álvaro Núñez, David Affengruber, Víctor Chust, Adrià Pedrosa.

Centrocampistas: Marc Aguado; José Antonio Ferrández, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Rafa Mir

Delanteros: Álvaro Rodríguez.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Pronóstico SI

El conjunto merengue regresa tras el parón internacional y quiere dejar atrás el empate frene al Rayo, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo de manera contundente y mantener el liderato.

Elche 0-3 Real Madrid.