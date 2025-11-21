Elche vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
E un partido correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga, el Elche recibe a un Real Madrid que marcha como líder de la tabla general con 10 triunfos, un empate y solo una derrota en la campaña, con lo que suman 31 puntos.
Por su cuenta, el cuadro ilicitano es onceavo de la clasificación con 15 unidades, producto de tres victorias, seis empates y tres derrotas. Y para su mala fortuna, tienen cinco partidos en fila sin conocer el triunfo.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Elche vs Real Madrid?
- Ciudad: Elche
- Fecha: domingo 23 de noviembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Manuel Martínez Valero
¿Cómo se podrá ver el Elche vs Real Madrid en TV y streaming online?
Pais
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ABC y ESPN Deportes
ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App
México
Sin transmisión
Sky+ y Sky Sports Mexico
España
Movistar+
Movistar LALIGA TV
Últimos cinco partidos de Elche
Rival
Resultado
Competición
Real Sociedad
1-1 E
LaLiga
Barcelona
3-1 D
LaLiga
Los Garres
0-4 V
Copa del Rey
Espanyol
1-0 D
LaLiga
Athletic
0-0 E
LaLiga
Últimos cinco partidos de Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Rayo Valleca
0-0 E
LaLiga
Liverpool
1-0 D
Champions League
Valencia
4-0 V
LaLiga
Barcelona
2-1 V
LaLiga
Juventus
1-0 V
Champions League
Últimas noticias de Elche
El conjunto ilicitano se sigue preparando para encarar el compromiso ante los merengues donde esperan poder dar la sorpresa al líder y sumar alguna unidad.
El Elche fue una de las sorpresas en el arranque de campeonato, aunque no ha podido sumar ninguna victoria en sus últimos cinco partidos.
Últimas noticias de Real Madrid
Después de la Fecha FIFA, el cuadro blanco anunció en sus redes sociales que a Éder Militão se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha, por lo que estará fuera para este duelo. Tampoco estarán disponibles los ya lesionados Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Tchouaméni.
Los blancos cedieron dos puntos en Vallecas antes del parón y no pueden volver a pinchar si quieren mantenerse en lo alto de la clasificación, donde le sacan tres puntos al FC Barcelona.
Posibles alineaciones
Elche
Portero: Matías Dituro.
Defensas: Álvaro Núñez, David Affengruber, Víctor Chust, Adrià Pedrosa.
Centrocampistas: Marc Aguado; José Antonio Ferrández, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Rafa Mir
Delanteros: Álvaro Rodríguez.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois.
Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.
Centrocampistas: Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.
Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
Pronóstico SI
El conjunto merengue regresa tras el parón internacional y quiere dejar atrás el empate frene al Rayo, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo de manera contundente y mantener el liderato.
Elche 0-3 Real Madrid.
