Elche vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El cuadro merengue regresa a la actividad después de la jornada internacional y quiere volver a ganar después de empatar en Vallecas
Benjamín Guerra|
La previa de Elche vs Real Madrid en la Jornada 14 de LaLiga
La previa de Elche vs Real Madrid en la Jornada 14 de LaLiga | Florencia Tan Jun/GettyImages

E un partido correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga, el Elche recibe a un Real Madrid que marcha como líder de la tabla general con 10 triunfos, un empate y solo una derrota en la campaña, con lo que suman 31 puntos.

Por su cuenta, el cuadro ilicitano es onceavo de la clasificación con 15 unidades, producto de tres victorias, seis empates y tres derrotas. Y para su mala fortuna, tienen cinco partidos en fila sin conocer el triunfo.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Elche vs Real Madrid?

  • Ciudad: Elche
  • Fecha: domingo 23 de noviembre
  • Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Manuel Martínez Valero

¿Cómo se podrá ver el Elche vs Real Madrid en TV y streaming online?

Pais

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ABC y ESPN Deportes

ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App

México

Sin transmisión

Sky+ y Sky Sports Mexico

España

Movistar+

Movistar LALIGA TV

Últimos cinco partidos de Elche

Rival

Resultado

Competición

Real Sociedad

1-1 E

LaLiga

Barcelona

3-1 D

LaLiga

Los Garres

0-4 V

Copa del Rey

Espanyol

1-0 D

LaLiga

Athletic

0-0 E

LaLiga

Últimos cinco partidos de Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Rayo Valleca

0-0 E

LaLiga

Liverpool

1-0 D

Champions League

Valencia

4-0 V

LaLiga

Barcelona

2-1 V

LaLiga

Juventus

1-0 V

Champions League

Últimas noticias de Elche

El conjunto ilicitano se sigue preparando para encarar el compromiso ante los merengues donde esperan poder dar la sorpresa al líder y sumar alguna unidad.

El Elche fue una de las sorpresas en el arranque de campeonato, aunque no ha podido sumar ninguna victoria en sus últimos cinco partidos.

Últimas noticias de Real Madrid

Después de la Fecha FIFA, el cuadro blanco anunció en sus redes sociales que a Éder Militão se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha, por lo que estará fuera para este duelo. Tampoco estarán disponibles los ya lesionados Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Tchouaméni.

Los blancos cedieron dos puntos en Vallecas antes del parón y no pueden volver a pinchar si quieren mantenerse en lo alto de la clasificación, donde le sacan tres puntos al FC Barcelona.

Posibles alineaciones

Elche

Portero: Matías Dituro.

Defensas: Álvaro Núñez, David Affengruber, Víctor Chust, Adrià Pedrosa.

Centrocampistas: Marc Aguado; José Antonio Ferrández, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Rafa Mir

Delanteros: Álvaro Rodríguez.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Pronóstico SI

El conjunto merengue regresa tras el parón internacional y quiere dejar atrás el empate frene al Rayo, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo de manera contundente y mantener el liderato.

Elche 0-3 Real Madrid.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

