La planificación del Real Madrid con Mastantuono para recuperarlo de su pubalgia

Lamine Yamal. Nico Williams. Franco Mastantuono. Tres casos de futbolistas distintos que los atraviesa la misma lesión, una pubalgia por ahora con diferente resultado.

Tanto el futbolista del Barcelona como del Athletic Club juegan, descansan, y durante la semana se está con ellos hasta en el mínimo detalle para que puedan marcar la diferencia, comenzando a convivir con la molestia o la lesión. Y en ese proceso está también el ex River y que llegó a esta temporada al Real Madrid.

El club Merengue está enfocado en mejorar el físico de Franco Mastantuono, en particular su parte inferior del cuerpo, ya que llegó al club para esta temporada habiendo ganado 10 kg de masa muscular, y ahora quieren apuntar a esa zona del cuerpo para llevar al mínimo la posibilidad de lesión, mejorando sustancialmente la fuerza, estabilidad y potencia.

Hasta acá, fue titular 9 veces en 12 partidos de LaLiga, con 689 minutos en cancha, siendo el décimo jugador más utilizado por el cuerpo técnico, que lo tiene en altísima consideración, y por eso nadie se apurará en su regreso.

Real Madrid Training Day In Madrid | AFP7/GettyImages

Según cuenta AS, esa es la ruta trazada para el regreso del argentino, que no viajó con su selección a Angola para el amistoso a jugarse este viernes, aunque sabe que es prácticamente un hecho que estará en el Mundial 2026. Por eso es que esta pubalgia es un bache en el camino, pero se busca aprovechar el parón y así, volver a tocar el balón de manera progresiva, sin apuros ni lineamientos extremadamente complejos.

Tras eso, poder realizar trabajos de contacto e ir llevando la situación de tal forma, hasta que el propio dolor permita volver y, siempre consciente, de que es una dolencia de la que es complicado librarse y habrá que saber convivir con ella.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP