La Premier League vivió un año distinto. Adicional al título liguero del Arsenal, el primero en dos décadas, el fútbol inglés encontró una revolución de los clubes de mitad de tabla hacia abajo. Más de uno de estos equipos incluso se ha hecho con puesto de competición de Europa por encima de un par de instituciones del 'Big Six'.

Uno de estos equipos fue el Bournemouth dirigido por el ya fuera del equipo, Andoni Iraola. El plantel encontró en el talento juvenil su gran sustento. Uno de los nombres más destacados fue el del francés Junior Kroupi, quien fue el mejor sub-20 de la temporada con cifras de goleo históricas, mismas que le han abierto el mercado.

🚨⭐️ Paris Saint-Germain, Arsenal and Manchester City have all called recently to be informed on Eli Junior Kroupi.



❗️ FC Bayern did the same in April, all clubs waiting for Bournemouth to indicate price.



🎥 https://t.co/lDDfEjojtT pic.twitter.com/vkouyuaGOI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Reporta Fabrizio Romano que tres equipos han sondeado el posible fichaje del francés. Los clubes en cuestión son el Arsenal, el Manchester City y el PSG. Los tres clubes mencionados habrían contactado con el manejo del ex Lorient para valorar las condiciones por las cuales podría darse el traspaso.

En el caso del Arsenal, para Mikel Arteta, el fichaje de un extremo por izquierda de perfil cambiado es la prioridad del mercado. El técnico considera que ese tipo de jugador es la pieza clave que le falta a su equipo y entiende que Junior es la mejor opción dentro del mercado.

Bournemouth v Manchester City - Premier League | Eddie Keogh/GettyImages

En el caso del City y del PSG, ambos clubes ya tienen un ataque de ensueño. Sin embargo, los dos equipos consideran que Junior es un talento único en el mundo y que en caso de dejarle ir, después puede provocar arrepentimientos.

Por ahora nada avanzado ni con el jugador, ni con el Bournemouth. La idea del cuadro inglés es retener al jugador. Aunque, si esto se torna imposible, abrirán la puerta a una venta alrededor de los cien millones de euros.