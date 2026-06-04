Elliot Anderson se convierte en una prioridad para el Manchester City

Elliot Anderson, mediocampista de 23 años y una de las revelaciones de la última temporada de la Premier League, se convirtió en un objetivo prioritario para el Manchester City; sin embargo, el primer intento de los Citizens no tuvo éxito.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Según informó The Athletic, el Nottingham Forest rechazó la propuesta inicial presentada por el conjunto citizen, aunque eso no modificó los planes del club, que continúa negociando para intentar concretar una de las transferencias más importantes del verano europeo.

Manchester City have seen an initial offer for Elliot Anderson knocked back by Nottingham Forest ❌ pic.twitter.com/x2yaAFNDr9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 4, 2026

La directiva, encabezada por Nicholas Randall, no está dispuesta a desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más valiosos y, de hecho, la entidad toma como referencia las cifras que se pagaron en el pasado reciente por mediocampistas de élite, por lo que pretende una cifra superior a los 115 millones de euros para entablar una negociación seria.

La ventaja del City frente al Manchester United

Asimismo, el Manchester United también sigue de cerca la situación de Anderson y valora sus condiciones para reforzar el mediocampo. Sin embargo, en Old Trafford consideran que el costo de la operación podría resultar excesivo para la planificación deportiva actual.

La dirigencia de los Red Devils busca reconstruir varias posiciones del plantel y entiende que destinar semejante inversión a un solo jugador limitaría otras incorporaciones necesarias. La prioridad pasa por sumar más de un mediocampista, además de reforzar otros sectores del equipo de cara a una temporada que incluirá competencia europea.

En ese contexto, el City parece tener una ventaja importante. Aunque la cifra exigida por el Nottingham Forest es elevada, la dirigencia cuenta con una estructura financiera más preparada para afrontar una operación de semejante magnitud y convertir a Anderson en una pieza central de su proyecto a largo plazo.

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League - Old Trafford | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Las alternativas que considera el United

Nombres como Sandro Tonali, Adam Wharton y Mateus Fernandes aparecen entre los candidatos para reforzar la mitad de la cancha. Por eso, aunque el interés por el futbolista del Forest sigue vigente, en Old Trafford consideran que existen alternativas capaces de ofrecer un rendimiento similar por un costo considerablemente menor.

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