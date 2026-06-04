¿En peligro el puesto de Rafael Márquez como futuro técnico de México?

En el inicio de la tercera era de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana, el proyecto incluía a Rafael Márquez como primer auxiliar técnico. El entrenador del Barca Atletic aceptó un puesto secundario pese a tener ofertas de clubes en Europa bajo un condición a cumplirse este 2026.

Rafael aceptó ser sólo el segundo de Aguirre siempre y cuando se le asegurara ser el entrenador del Tri a partir del 2026 una vez que terminara la Copa del Mundo. La gente de la FMF aceptó. Sin embargo, en los últimos días mucho se ha rumorado que directivos en México no están del todo seguros de que Márquez sea el ideal, por lo que, la promesa podría romperse.

¡CONTRATO BLINDADO! 🇲🇽



El proceso Mundialista 2026-2030 en la Selección Nacional tiene técnico: Rafael Márquez Álvarez



La FMF está tranquila porque hay un contrato firmado y sólido para que Rafa Márquez sea el técnico del Tricolor para el próximo ciclo Mundialista… pic.twitter.com/z0yXZPuv8S — MedioTiempo (@mediotiempo) June 4, 2026

Es clave señalar que las dudas no llegan directamente de la gente de la FMF, sino de algunos dueños de clubes de la Liga MX. Sin embargo, en la gente de la Federación están seguros y felices con la idea que Rafael, una leyenda del país tome el próximo ciclo de cara al Mundial de 2030.

La seguridad es tal que el contrato de Márquez como siguiente técnico de México se ha firmado varios meses atrás. El mismo es sólido y a nivel financiero tienen más de una clausula que protege al técnico en caso de que el proyecto no se le cumpla.

FC Barcelona B v Cordoba CF - Primera RFEF Play Off Final 1st Leg | Pedro Salado/GettyImages

En términos legales, Rafael es el siguiente entrenador de la selección mexicana. En caso de que se busque cambiar esto sobre la marcha, seguramente el mexicano tendrá que ser compensado con una cifra millonaria misma que hoy le tiene blindado.

En todo caso, ninguna decisión se ha de tomar sino hasta que termine el Mundial que está justo por iniciar. No hay sentido en tocar al grupo con un futuro que por ahora será intrascendente para lo que se haga en esta Copa del Mundo.