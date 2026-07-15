¿En qué punto se encuentra el posible arribo de Orbelín Pineda a Monterrey?

Monterrey sigue con el armado del plantel de cara al torneo de Liga MX que comenzará este fin de semana. El cuadro del norte del país viene de firmar el peor semestre para el club en lo que va del siglo. Siendo el caso, está claro que tienen una deuda con la grada que buscará saldar sobre la segunda mitad del 2026.

Para ello, el club ha tirado de cambios en todos los niveles de la institución. Uno de ellos, la dirección técnica. Los regios han firmado a Matías Almeyda para ser el hombre que termine con la sequía de títulos. Para ello, el entrenador pide el arribo de uno de los jugadores que más lealtad le ha mostrado por años, Orbelín Pineda.

🚨Orbelín ya le dio el sí a Rayados, que ahora avanza con AEK para ficharlo. ⬇️https://t.co/fv41Vw54if — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 14, 2026

De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, Orbelín le ha dado el "sí" final a la directiva de los Rayados. El acuerdo entre el club y el jugador es total. El mismo involucra un contrato a largo plazo y una mejora de sueldo radical. Además, se le ofrece a Pineda y su familia la opción de seguir con sus vidas en México, algo que deseaban desde hace un par de años.

Ahora, el cuadro de la Liga MX debe cerrar el acuerdo con el club dueño de la carta de Orbelín, es decir, el AEK de Atenas. Como se ha reportado en este espacio, Monterrey ha enviado una oferta de siete millones de dólares por la compra del cien por ciento de la carta de Pineda. La misma está apenas debajo del valor de la clausula de salida.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Se entiende que Monterrey podría mejorar un poco más su oferta para liberar el traspaso al cien por ciento. Sin embargo, en caso de hacerlo tampoco será una cifra muy por encima de la ya ofertada. Los regios saben que Pineda tiene un año de contrato con los griegos, por lo que, de no venderle ahora, pueden perderle gratis en el verano de 2027.

Orbelín por su cuenta esperará con paciencia que el fichaje se destrabe. Sabe que esta es una oportunidad enorme para regresar a México, sobre todo por la relación tan cercana que tiene con Almeyda, quien le ha dirigido tanto en Chivas como en el AEK.