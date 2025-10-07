¿En qué punto se encuentra la recuperación de Lamine Yamal de cara al Clásico ante el Real Madrid?

El servicios médicos del FC Barcelona trabajan sin descanso para recuperar a varios jugadores lesionados antes del esperado Clásico frente al Real Madrid, el cual se disputará el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

De hecho, Hansi Flick espera poder contar con varias piezas clave con miras a semejante compromiso, aunque todas las miradas están colocadas en Lamine Yamal, cuya evolución marcará la planificación del entrenador alemán.

Actualmente, la enfermería azulgrana está ocupada por futbolistas importantes como Raphinha, Gavi, Fermín, ter Stegen, Joan García y el propio Lamine. Claro está, la preocupación entre la afición creció después de que Flick admitiera en conferencia de prensa el domingo pasado que no podía asegurar la presencia del extremo de 18 años en el duelo contra el Madrid.

✅ Lamine Yamal estará en el Clásico https://t.co/x4Ytk3blEb — MARCA (@marca) October 7, 2025

Sin embargo, las últimas informaciones reveladas por el diario Marca son más optimistas y apuntan a que el hispano-marroquí reaparecería incluso antes del Clásico. Pues Yamal sigue un plan de recuperación intensivo diseñado para que pueda volver a los entrenamientos del primer equipo barcelonista el próximo 17 de octubre, motivo por el que, de no haber contratiempos, estaría disponible para disputar algunos minutos en el compromiso del día siguiente versus el Girona, por LaLiga, y el del 21 de octubre en Champions League frente al Olympiacos griego; todo eso de preámbulo al Clásico.

Cabe recordar que Lamine Yamal no se encuentra con la selección española durante este parón internacional. Aunque el estratega Luis de la Fuente lo incluyó inicialmente en la convocatoria, la RFEF optó por desconvocarlo luego de recibir un informe médico del Barça que confirmaba una recaída de la lesión sufrida en el pubis y la ingle durante inicios de septiembre, precisamente en la anterior ventana FIFA.

Tal situación ya había generado polémica cuando Flick criticaba públicamente la carga de minutos del joven astro con La Roja. Ahora, con prudencia y trabajo intensivo, el Barcelona confía en tener a su joya de nuevo en el césped para uno de los partidos más importantes de la temporada, el del Bernabéu.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp