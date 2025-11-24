En un duelo intenso, Bravos de Juárez se instala por primera vez en la Liguilla al superar 3-1 a Pachuca en Play-In

Este domingo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, FC Juárez y Pachuca se enfrentaron para conocer al último invitado a la Liguilla del Apertura 2025, donde los locales aprovecharon el cobijo de su gente para imponerse 2-1 gracias a las dianas del brasileño Madson Souza y el panameño José Luis Rodríguez, mientras el venezolano Jhonder Cádiz descontó, aparte los de casa se quedaron con diez por la expulsión de Jairo Torres y al mismo tiempo, los Tuzos se quedaron con nueve por la expulsión de Brian 'Guameru' García y Víctor ‘Pocho’ Guzmán. Con esto, los Bravos se enfrentarán al superlíder y actual campeón del fútbol mexicano: Toluca.

Los fronterizos se fueron arriba en el marcador desde el minuto 15 cuando El Pumita Rodríguez mandó un centro dentro del área para que Madson cabeceara y aunque el argentino Sergio Barreto alcanzó a tocar la pelota, el meta Carlos Moreno no puedo evitar la caída de su arco.



Para el 38’, los pupilos del uruguayo Martín Varini aumentaron la ventaja. Tras una serie de pelotas rechazadas por la defensiva, El Pumita se animó a sacar dentro del área un potente disparo que salió como un rayo raso que dejó sin posibilidades al cancerbero.

Parecía que los Tuzos no iban a reaccionar a dicha situación, pero antes de acabar la primera parte, Cádiz les dio esperanzas. Rodolfo Pizarro perdió la pelota en el mediocampo entre varios rivales y la jugada acabó con el venezolano soltando un fuerte remate que batió a Sebastián Jurado. Todavía en el tiempo añadido, Alan Bautista tuvo la oportunidad de poner el 2-2 tras una diagonal de Alonso Aceves, pero voló su remate de forma increíble.



En el complemento, vino la expulsión del Guamerucito García, tras colocarle la pelota en el rostro al colombiano Óscar Estupiñán, quien primero le tapó el saque de banda y posteriormente exageró en demasía, ocasionado que el VAR llamara al silbante Óscar García. Tras la revisión del videoarbitraje, el árbitro optó por mostrar la roja al lateral de los hidalguenses y sólo dejar en amarilla la acción del delantero cafetalero.

Ya en el minuto 73, Madson tuvo que retirarse del terreno de juego pues al cobrarse una falta a balón parado, recibió el disparo en la cabeza, cayendo de forma extraña, entrando el protocolo de conmoción. Afortunadamente, el brasileño mejoró, pero fue relevado por Ángel Zaldívar. Ya después, durante la transmisión, se confirmó que pudo colocarse en el banquillo por su propio pie.



Cuando el partido estaba por llegar a su fin vino una diana que fue anulada, pero que generó todo un caos porque debido a la jugada, vinieron las rojas por parte del árbitro central. En el tiempo añadido, el colombiano Jesús Murillo le puso un pase filtrado al brasileño Ricardinho Oliveira, que aprovechó una confusión entre Moreno y Barreto para irse solo con la pelota para empujarla. Esto generó que El Pocho empujara al brasileño Guilherme Castilho, luego el arquero Moreno llegó para levantarlo y Jairo le metió un caderazo que ni siquiera lo inmutó. Todo culminó con las expulsiones del Pocho Guzmán y Jairo Torres, todo para que la anotación ni siquiera contara.

Desde que Juárez volvió a la Primera División bajo el mote de Bravos, no había logrado calificar a la Liguilla, así que esto es un hecho histórico para la plaza, que se había quedado siempre en el Play-In. Fue en el Apertura 2022 cuando logró entrar a dicha fase como onceavo de la tabla, mas Toluca los goleó 3-0. La segunda ocasión fue hace seis meses en el Clausura 2025, luego de quedar en el noveno escalón de la tabla, sin embargo, no pudo superar al décimo Pumas, ya que igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y en penales sucumbieron 1-2.



Para recordar la última vez que una franquicia de Juárez se había metido a la Liguilla debemos rememorar a aquellos Indios de Ciudad Juárez, dirigidos por el uruguayo Héctor Hugo Eugui, que sorprendieron al país al meterse hasta las semifinales del Clausura 2009, luego de haber librado el descenso en la última jornada al vencer 3-1 a Chivas. En los cuartos de final le pegaron 0-1 global al Toluca, pero en la antesala de la final, Pachuca los derrotó 4-3 global.

Y aunque Varini ha logrado hacer historia, desafortunadamente los rumores del Fútbol de Estufa apuntan a que dejara a los Bravos una vez que culmine su participación, ya que tendría todo arreglado para irse con el Necaxa, que ya no confió en el proyecto del argentino Fernando Gago.