Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Duarte, Gómez, Inga, Barticciotto, Caixinha, Carlinhos, Fedorco y más

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Juan Fedorco se marcha de Puebla

Tras el desastroso torneo de los camoteros, ya comenzaron las primeras bajas del equipo rumbo al 2026.



El periodista argentino Uriel Iugt informó que La Franja no ejecutará la opción de compra por el defensor argentino, quien ahora deberá volver con el Independiente Avellaneda de su país.

2. ¿Debut y despedida para Esteban Solari?

De acuerdo con el periodista David Medrano, el técnico argentino podría ser cesado del Pachuca pese a haber llegado apenas para dirigir contra Pumas. Todo dependerá de si avanza a la Liguilla o no.



“Solari tiene las reglas claras. La directiva de Pachuca no le prometió nada más que el Play-In; si avanza se podría quedar. Si no avanza podría ser debut y despedida. Un gran reto”, comentó el elemento de TV Azteca.



Si bien parece una locura echar al Tano si no derrota a Juárez en el Play-In, está claro que en el fútbol mexicano todo puede pasar.

3. Atlas buscaría un nuevo goleador: Carlinhos Lima

El portal RTI Esporte de Brasil reportó que los Rojinegros están interesados en el delantero brasileño del Flamengo, que está a préstamo con el Vitória.



“Atlas de México está considerando fichar al delantero Carlos Moisés Lima. El jugador pertenece al Flamengo, pero está cedido al Vitória. No entra en planes del Flamengo en 2026”, compartió la fuente.



El sudamericano puede desarrollarse como ’9’ o extremo izquierdo.

4. Toluca tendría un plan para hacerse con Carlos Acevedo

El periodista Juan Carlos Artagena de AD Noticias comentó que el guardameta y capitán de Santos Laguna sí interesa en el Infierno, tanto que ya sabrían cómo convencer a los Guerreros para adquirirlo.



La intención de los Diablos Rojos sería poner una suma de dinero en la mesa, pero además mandar a uno de sus arqueros a la Comarca, ya sea Luis García, recién renovado, o Hugo González.



“Santos les ha puesto a Acevedo, por el tema económico quiere ‘deshacerse’ de Acevedo, quiere ponerlo en Toluca. Uno de los planes de los Diablos es ‘dame a Acevedo, te doy esta lana y para que no te quedes sin portero, ¿a quién quieres, a Hugo González o Luis García?’, explicó.

5. Martín Varini ya acordó con Necaxa

Pese a seguir con vida en el torneo, el estratega uruguayo ya está encaminado para tomar las riendas de los Rayos en lugar del argentino Fernando Gago.



Bravos de Juárez intentó convencer al charrúa de quedarse, pero no lo logró, así que su etapa llegará a su fin una vez la participación de los fronterizos culmine, lo cual podría ser este mismo domingo.

6. Anderson Duarte, de Mazatlán a San Luis

En este Apertura 2025, el uruguayo estuvo a préstamo con los Cañoneros desde el Toluca, pero no entra en planes del actual campeón del fútbol mexicano. Por ello, el extremo derecho será enviado con los Tuneros, en una cesión por un año, así lo confirmaron Uriel Iugt y César Luis Merlo.

7. Bruno Barticcioto se marchó de Santos Laguna

Club Santos Laguna informa que concluyó la etapa como Guerrero del jugador Bruno Barticciotto.



Tal como se había adelantado, el delantero quedó fuera de la Comarca.



El equipo de Torreón no hizo uso de la opción de compra y el chileno debe volver con el dueño de su carta, Talleres de Córdoba de Argentina.



Incluso ya fue despedido a través de las redes sociales del club.

8. Pedro Caixinha volvería al fútbol mexicano

Ahora que Bravos está cerca de quedarse sin técnico por la partida de Martín Varini, el portugués sería su reemplazo, así lo informó el periodista argentino César Luis Merlo.



La fuente explicó que todo está muy avanzado y que son mínimos los detalles para que El Forcado vuelva al balompié azteca con Juárez.

9. Edson Gutiérrez también parte de Santos Laguna

Club Santos Laguna informa que concluyó la etapa como Guerrero del jugador Edson Gutiérrez.



Otra de las bajas laguneras que se confirmó a través de las redes sociales fue la del lateral derecho, que había llegado procedente de Rayados de Monterrey para el Clausura 2025.



En total, el defensa disputó 22 duelos sin conseguir goles ni asistencias.

10. Jesús Rivas volvería a los Pumas

Con la eliminación del Puebla, se han comenzado a manejar las bajas. Una es el lateral derecho, ya que La Franja decidió no hacer válida la opción de compra, así que deberá volver al Pedregal, sin saber si entrará en planes.

11. César Inga, en el radar de Pumas y Rayados

De acuerdo con el portal SoyFútbol, el nombre del peruano suena con fuerza para llegar a la UNAM o Monterrey .



El defensa puede desempeñarse como central, lateral e interior izquierdo, lo que hace atractiva su contratación.



El seleccionado inca milita con el Universitario Deportes de su país y tiene contrato hasta diciembre del 2027.

12. Puebla podría vender a Emiliano Gómez

Luego de ser de lo más rescatable en La Franja, con seis goles y cuatro asistencias, el mediapunta uruguayo podría salir del equipo para generar una ganancia económica. Se reporta que tanto América como Pumas y León son los que estarían pensando en su contratación.