Endrick analiza dejar el Real Madrid ante la falta de oportunidades

Endrick atraviesa uno de los momentos más inciertos desde su llegada al Real Madrid. Después de completar una destacada cesión en el Olympique de Lyon, el delantero regresó convencido de que tendría un papel más importante en el plantel. Sin embargo, bajo la nueva conducción de José Mourinho, el escenario terminó siendo muy distinto.

La fuerte competencia en la delantera, sumada a las recientes incorporaciones ofensivas y a los movimientos que todavía proyecta el club en este mercado, redujo aún más las posibilidades del brasileño de ganar protagonismo; en esa línea, entiende que tendrá muy pocos minutos y por eso comenzó a plantearse seriamente una salida.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Endrick has informed Real Madrid that he wants to leave.



— @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/Zef1vRJkKl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 4, 2026

La salida empieza a ganar fuerza

Aunque hace apenas unas semanas la continuidad de Endrick parecía asegurada, el Real Madrid necesita liberar espacio en su plantel para completar nuevas incorporaciones y el nombre del delantero comenzó a aparecer entre las posibles salidas.

Mientras la dirigencia considera que una nueva cesión sería el camino ideal para que continúe su desarrollo, el entorno del jugador prioriza un traspaso definitivo. Creen que necesita estabilidad y un proyecto donde tenga continuidad desde el primer día.

El Liverpool sigue de cerca la situación

En ese contexto, el Liverpool se convirtió en el principal candidato para intentar ficharlo. Según trascendió en Inglaterra, la dirigencia de los Reds ya realizó consultas para conocer las condiciones de una eventual negociación y estaría dispuesta a presentar una oferta cercana a los 60 millones de euros.

Desde Anfield consideran que las características de Endrick encajan perfectamente con el ritmo de la Premier League, por lo que ven la operación como una apuesta de presente y futuro.

Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season Friendly | David S. Bustamante/GettyImages

En su paso por el Lyon reforzó su candidatura para tener un papel más importante: disputó 21 encuentros, marcó ocho goles y repartió ocho asistencias, convirtiéndose en una de las figuras del equipo gracias a su desequilibrio y capacidad para resolver en el área.

Con contrato vigente hasta junio de 2030, el futuro de Endrick dependerá de las decisiones que tome el Real Madrid durante las próximas semanas.