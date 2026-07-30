Endrick dejaría el Real Madrid: la razón por la que no entra en los planes del club

Ante la inminente llegada de Carlos Espi al Real Madrid, las horas del delantero brasileño Endrick con el cojunto blanco podrían estar contadas. O al menos eso es lo que informan reconocidos medios deportivos de todo el mundo, como The Touchline.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Everything indicates that Endrick will LEAVE Real Madrid this summer.



— @AlbertoPereiro pic.twitter.com/1wRGJDdvM1 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 30, 2026

La difícil meta de brillar con el Real Madrid

Jugar en un equipo como el Real Madrid es la fantasía de todos los chicos que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales. Un club ganador, repleto de figuras y con fanáticos por todo el mundo. El delantero brasileño Endrick fue uno de esos pocos niños que hicieron realidad este sueño.

Sin embargo, vestir la camiseta del conjunto merengue representa también una gran responsabilidad. Para destacar con el Real Madrid, necesitas ser un fuera de serie. Requieres constancia, el margen de error es sumamente bajo. Si no logras consolidarte a la primera, difícilmente tendrás una segunda oportunidad con el conjunto blanco.

Esta ha sido la historia de Encrick con el Real Madrid. Una historia en donde han habido capítulos muy buenos, momentos que verdaderamente ilusionaron a los hinchas. No obstante, la competencia en este equipo es cada vez mayor y lamentablemente Endrick no ha demostrado estar a la altura.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

¿Cómo le fue a Endrick en la Ligue 1 de Francia?

Muchos futbolistas, luego de fracasar en el Real Madrid, terminan encontrando cabida en equipos de menor envergadura que igual compiten con los mejores del mundo en torneos como la Europa League o la UEFA Champions League.

Endrick es un claro ejemplo de ello. Se fue cedido al Olympique de Lyon, de la Ligue 1 de Francia. Disputó un total de 16 partidos, marcando cinco goles y colaborando con siete asistencias. La escuadra francesa consideró comprar al jugador, pero al final desistieron de la idea y el atacante brasileño tuvo que regresar al Real Madrid.

Si el conjunto blanco decide desprenderse de sus servicios, seguro clubes de LaLiga, la Premier League o la propia Ligue 1 que pelean por puestos de competencias europeas preguntarán por él y harán un esfuerzo para ficharlo en este mismo mercado de verano.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES