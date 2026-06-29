Endrick enfrenta un nuevo desafío en el Real Madrid

Después de una primera campaña con escasa continuidad, Endrick encara una nueva temporada europea en la que deberá convencer a José Mourinho de que merece un papel más importante dentro de la rotación ofensiva del Real Madrid.

Un Mundial con pocas oportunidades

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Con la selección de Brasil, el delantero apenas tuvo participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y quedó relegado a cortas apariciones en los minutos finales de los partidos. La preferencia del cuerpo técnico, bajo la conducción de Carlo Ancelotti, por otras alternativas ofensivas redujo considerablemente su protagonismo y ahora resta conocer si tendrá más espacio en la etapa decisiva de la competencia.

Aún así, en el Real Madrid mantienen plena confianza en su potencial. Con contrato vigente hasta junio de 2030, la inversión realizada por el club cuando lo fichó desde el Palmeiras confirma que sigue siendo una apuesta estratégica para el futuro y no existe intención de desprenderse del futbolista.

Gonzalo gana terreno en la pelea

Sin embargo, el nuevo entrenador portugués considera importante contar con un delantero de área que complemente a Kylian Mbappé. Si finalmente el conjunto merengue no incorpora un refuerzo en el mercado, el principal candidato para ocupar ese rol sería Gonzalo, canterano que logró cambiar su consideración en el equipo gracias a sus últimas actuaciones en la campaña pasada.

🚨 Endrick will be a KEY PLAYER next season.



He's expected to get opportunities at RW. @diarioas pic.twitter.com/PXjM2qLzEI — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 29, 2026

Ese movimiento podría reducir las oportunidades de Endrick como centrodelantero. De igual manera, su versatilidad también juega a favor, ya que puede desempeñarse por el sector derecho del ataque, una alternativa que el cuerpo técnico podría utilizar mientras se resuelve la situación física de Rodrygo y el futuro de otros talentos del plantel.

Su rendimiento durante los próximos meses será determinante para definir si consigue afianzarse como una pieza importante del equipo o continúa peleando por un lugar desde el banco de suplentes.

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