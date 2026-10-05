Endrick podría dejar al Real Madrid en enero: los 6 clubes que lo quieren -rankeados

La llegada de Endrick al Real Madrid en 2024 generó grandes expectativas, aunque su recorrido en el equipo español estuvo lejos de lo esperado. el delantero tuvo dificultades para hacerse un lugar en el primer equipo y su escasa participación amenaza con frenar su evolución.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Carlo Ancelotti advirtió durante el último parón internacional sobre la falta de minutos que sufren algunos jugadores brasileños que dan el salto a Europa anticipadamente.

“El problema es que no mejoran porque no juegan”, señaló el entrenador. “Le está pasando a Endrick, pero también a otros talentos como Estevao: llegan a Europa con 18 o 19 años, aterrizan en grandes clubes y no encuentran espacio. Sin jugar no pueden progresar”.

🚨 JUST IN: Endrick is currently focused on REAL MADRID.



His playing time in October, November, December will be important to know what he could decide for the January window.



Roma and AC Milan LOVE the player. @FabrizioRomano pic.twitter.com/fQmjsSCzUu — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 5, 2026

Endrick no tiene lugar en el Real Madrid

Su cesión al Lyon durante la segunda mitad de la temporada 2025/26 demostró que todavía conserva todo su potencial.

Sin embargo, la llegada de Yan Diomande y Carlos Espí, sumada al gran momento de Arda Güler y al cambio de entrenador con José Mourinho, complicó todavía más sus posibilidades. Endrick apenas disputó un partido como suplente en lo que va de temporada.

El Real Madrid rechazó la posibilidad de cederlo durante el último mercado, pero todo apunta a que una salida en enero podría concretarse y varios clubes ya aparecen como posibles destinos.

6. Lyon

Paris Saint-Germain FC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's | DeFodi Images/GettyImages

Una vuelta al Lyon sería una opción lógica después del buen rendimiento que tuvo Endrick durante su primera experiencia en Francia. Sus ocho goles y ocho asistencias en 21 encuentros dejaron una buena impresión.



El brasileño también demostró que puede rendir por la banda derecha, aunque tendría que competir por minutos con jugadores como Ernest Nuamah y Loïs Openda.

5. Real Sociedad

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

La Real Sociedad fue uno de los equipos vinculados con Endrick durante el verano y podría volver a aparecer en escena en enero.



El conjunto español necesita mayor producción ofensiva: entre los diez primeros de LaLiga, solo el Athletic Club había marcado menos goles que la Real Sociedad, que acumulaba nueve tantos.



La falta de efectividad y el momento de Mikel Oyarzabal podrían abrirle una oportunidad al delantero brasileño.

4. Aston Villa

Sevilla Fc V Aston Villa Fc - Xv Trophy Antonio Puerta | Europa Press Sports/GettyImages

El Aston Villa también preguntó por Endrick durante el último mercado. El equipo dirigido por Unai Emery tuvo un comienzo complicado en la temporada 2026/27 y consiguió su primera victoria justo antes de la fecha FIFA.



La experiencia de Emery podría ser un factor importante para el desarrollo del brasileño. Endrick podría aportar profundidad en las bandas durante la segunda mitad de la campaña y, al mismo tiempo, permitir que John McGinn vuelva a desempeñarse en una posición más natural.



Además, una buena etapa en la Premier League podría elevar nuevamente su valor de mercado.

3. Liverpool

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El Liverpool incorporó durante el verano a dos futbolistas que se desempeñan principalmente por la izquierda, pero continúa teniendo pocas alternativas naturales en el sector derecho, más allá de Federico Chiesa.



Reemplazar a Mohamed Salah sería una enorme responsabilidad, aunque Endrick podría encontrar oportunidades en Anfield. También podría ser una alternativa como delantero centro, especialmente si Alexander Isak necesita una gestión cuidadosa de sus minutos y Hugo Ekitiké continúa recuperándose.

2. AS Roma

Football Serie A Enilive Roma-Inter | Mondadori Portfolio/GettyImages

La Roma ya habría establecido contacto con el entorno de Endrick y mantiene interés en conseguir su cesión, según Gazzetta dello Sport.



El equipo de Gian Piero Gasperini comenzó bien la temporada 2026/27 y cuenta con Donyell Malen en gran estado de forma. Sin embargo, la falta de profundidad ofensiva podría darle al brasileño los minutos que necesita para recuperar protagonismo.



Además, la Roma y el Real Madrid tendrán la oportunidad de conversar sobre el jugador cuando se enfrenten el 14 de octubre por la UEFA Champions League en el Estadio Olímpico.

1. AC Milan

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

El AC Milan aparece como el principal candidato para hacerse con Endrick en enero.



El conjunto rossonero había sido advertido de las dificultades de una operación durante el verano y terminó incorporando a Omari Hutchinson a préstamo desde Nottingham Forest. Sin embargo, el atacante apenas ha tenido participación esta temporada.



Ruben Amorim suele utilizar un sistema 3-4-2-1, por lo que Endrick podría ocupar una de las dos posiciones de mediapunta. Aunque se trataría de una función diferente para el brasileño, también podría ofrecerle una nueva vía para ganar protagonismo.



Otro factor que juega a favor del Milan es su estrecha relación con Roc Nation, la agencia que representa a Endrick.