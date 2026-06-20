Si de algo están hablando las redes sociales es de la selección de Brasil, y no precisamente por los resultados. En los últimos días comenzaron a aparecer infinidad de comentarios y bromas respecto al rol de Endrick en la Canarinha y la decisión de Carlo Ancelotti de no darle un lugar desde el inicio. Frente a Haití, finalmente, el delantero del Lyon sumó sus primeros minutos en el Mundial 2026 y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje sobre su presente y la relación que mantiene con el DT.

Ancelotti decidió hacerlo ingresar en el minuto 64 en reemplazo de Matheus Cunha, autor de dos goles, y Endrick respondió con una actuación que dejó conformes a muchos aficionados brasileños que pedían por el. Incluso llegó a marcar, aunque la acción fue invalidada por estar fuera de juego.

Al finalizar el partido, el atacante habló en zona mixta sobre ese momento y expresó la importancia que tuvo para él. "Estoy muy feliz. Dios me dijo que haría cosas extraordinarias en mi vida. Salir al campo y marcar un gol que luego fue anulado... para mí, en lo más profundo de mi corazón, fue un gol que valió mucho", dijo.

¡ERA EL DEBUT SOÑADO! En su primer partido en una Copa del Mundo, Endrick convertía para Brasil pero estaba adelantado y no sumó al marcador.



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El futbolista también tuvo palabras para los seguidores que acompañan a Brasil. "También quiero agradecer a los aficionados brasileños, a las personas que vinieron a Estados Unidos para apoyar a la selección. Este es un grupo en el que deben estar los jugadores con ganas de luchar, de jugar, de estar en el campo y de ayudar al equipo", expresó.

Endrick aprovechó la ocasión para remarcar su compromiso con la selección y la manera en la que encara cada convocatoria. "Creo que quien esté ahí va a ayudar al equipo y aportar algo diferente al grupo. Estoy trabajando todos los días, haciendo las cosas bien, exigiéndome cada día, para que cuando llegue la oportunidad esté listo y pueda hacer lo que siempre he hecho con la selección, jugar cada partido como si fuera el último", manifestó.

FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAI | JEWEL SAMAD/GettyImages

También se refirió al triunfo conseguido por Brasil y al valor que tiene cada partido en una Copa del Mundo. "Fue una victoria importante para el equipo y nunca uno debe relajarse porque el Mundial no es una broma, todos quieren ganarlo", afirmó.

Uno de los momentos más consultados tuvo, finalmente, una respuesta. Endrick recordó el vínculo que construyó con Ancelotti durante su etapa en el Real Madrid y destacó la ayuda recibida por parte del italiano. "El míster y yo nos conocemos del Madrid. Tuve la suerte de jugar mucho con él allí y me ayudó bastante. Aquí no va a ser diferente y yo voy a hacer todo lo posible para ayudar a la selección y a mis compañeros", concluyó.