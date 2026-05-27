Este miércoles, el CEO de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, presentó una serie de iniciativas que apuntan tanto al crecimiento deportivo como al fortalecimiento institucional, de cara a las próximas elecciones.

🚨 Enrique Riquelme: "It's crazy to me that to run for Real Madrid president, you need almost €200M in bank guarantees of your personal money.



I'm sure there are many Real Madrid socios who would be better candidates than me and than Florentino Perez, but they can't run because… pic.twitter.com/zkv1LTOK2W — Madrid Zone (@theMadridZone) May 26, 2026

Una transformación para Valdebebas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la ampliación de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. Riquelme propone convertir el predio en una "Ciudad del Socio", con nuevas instalaciones recreativas y deportivas destinadas a los asociados del club.

El plan contempla la construcción de un club social, un hotel, un centro acuático, canchas de pádel y nuevos campos de entrenamiento. Además, busca edificar un pabellón cubierto para el equipo de básquet con capacidad para 15 mil espectadores, pensado también para recitales y grandes eventos.

Dentro de esa reforma integral también aparece la ampliación del estadio Alfredo Di Stéfano, que pasaría a tener lugar para 20 mil personas. El objetivo es darle mayor protagonismo tanto al filial como al equipo femenino.

Más espacio para el fútbol femenino

En esa misma línea, además de mejorar la capacidad del Di Stéfano, el empresario dejó abierta la posibilidad de que el equipo dispute algunos encuentros en el Santiago Bernabéu, una medida que apunta a potenciar la visibilidad y el desarrollo de la disciplina.

En los últimos años, el fútbol femenino ganó terreno dentro de los grandes clubes europeos y el candidato considera que el Madrid debe acelerar su crecimiento para competir al máximo nivel continental.

Real Madrid Femenino v Atletico Madrid Femenino - Liga F Moeve | Eurasia Sport Images/GettyImages

Beneficios y cambios para los socios

Otro de los ejes fuertes de su presentación está relacionado con los socios. Riquelme aseguró que el club seguirá siendo 100% propiedad de sus socios y prometió una serie de medidas para facilitar el acceso y mejorar beneficios.

Entre las iniciativas más destacadas aparecen la reducción del 50% en la cuota social hasta la consagración de una nueva Champions League, sorteos para nuevos abonos, mayor transparencia en las listas de espera y planes especiales para familias.

También propuso la creación de la figura del “Defensor del Socio”, un organismo independiente destinado a canalizar reclamos y mejorar la relación entre la dirigencia y los hinchas.

Internacionalización y recuperación de símbolos históricos

En el plano global, Riquelme apuesta por reforzar la presencia internacional del club mediante nuevos formatos audiovisuales, plataformas digitales y un portal de transparencia institucional. A su vez, busca recuperar tradiciones históricas del madridismo, como el regreso del Trofeo Santiago Bernabéu y la creación de un espacio dedicado a las leyendas del club dentro del museo oficial.

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