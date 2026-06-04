Enrique Riquelme promete los fichajes de Rodri y Haaland si gana la presidencia del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme, uno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid ha revelado en el programa de El Hormiguero que, en caso de ganar las elecciones, el mediocampista español del Manchester City y Balón de Oro 2024, Rodri, llegará al conjunto blanco.

Esto a la par de que, Florentino Pérez ha prometido traer a una nueva etapa en el banquillo al director técnico portugués José Mourinho.

De igual manera, para cerrar con broche de oro anunció que el fichaje estrella del club sería el también jugador de los citizens Erling Haaland, el goleador noruego sería la apuesta máxima de su mandato.

“Si soy presidente del Real Madrid, Rodri jugará en el Real Madrid”. Enrique Riquelme lanza una de sus promesas más potentes #RiquelmeEH pic.twitter.com/8SQA3fkcqD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

En una entrevista con Pablo Motos, el multimillonario alicantino responsable del Grupo Cox ha puesto sobre la mesa una promesa que puede interesar a un sector de los socios de la institución votarán el próximo domingo 7 de junio.

[EXCLUSIVA] El FICHAJE ESTRELLA de Enrique Riquelme #RiquelmeEH pic.twitter.com/XziduVyN68 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

Si soy presidente del Real Madrid, Rodri jugará en el Real Madrid Enrique Riquelme.

Enrique Riquelme promete una reestructuración

El entrenador que propone Enrique Riquelme para el Real Madrid #RiquelmeEH pic.twitter.com/PItTzizNy8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

Por si fuera poco, Enrique Riquelme ha sembrado más novedades sobre su potencial como nuevo mandatario. Como director deportivo ha confirmado que tiene cerrado al legendario Raúl González Blanco, mientras que Fernando Hierro sería el responsable de la cantera merengue.

Sobre el entrenador ha dejado claro que tiene otro panorama distinto a Mou: "Un proyecto totalmente diferente, con mucha experiencia internacional; Mourinho me gusta pero no para mi proyecto. Tengo otro entrenador", apuntó.

¿Por qué Enrique Riquelme se presenta a ser presidente del Real Madrid? #RiquelmeEH pic.twitter.com/W5zyGq0PEL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

Con tantos años de Florentino Pérez como presidente dijo lo siguiente: "Llevamos 20 años sin elecciones y sin una mínima oposición puedes creerte el dueño de todo aquello".

Sobre su candidatura, Riquelme ha dejado claro que "He comprometido hasta 700 millones", además, acerca de la campaña dijo que, "Me hubiese gustado un debate serio con propuestas".

Por otra parte, ha asegurado que una vez terminada la contienda electoralista: "Mantendrá el respeto al presidente Pérez".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES