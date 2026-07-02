Enzo Fernández busca salir del Chelsea y el Real Madrid encuentra un motivo para ilusionarse

El nombre de Enzo Fernández volvió a tomar fuerza como posible refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada 2026/27.

Aunque la negociación se perfila como una de las más complejas del mercado europeo, las últimas declaraciones de su representante alimentaron las especulaciones sobre un posible cambio de destino una vez finalice la Copa del Mundo 2026 que disputa con la selección argentina.

🚨🗣️ Javier Pastore (Enzo Fernandez's agent):



"We are looking at options for him to leave Chelsea. Does Enzo like Madrid? Who doesn't?. I did not even play there but I live there now."



"His friend Julian Alvarez is also there. They spend all their free time together." pic.twitter.com/qhOGz1WKbR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 2, 2026

Su agente reconoce que buscan alternativas

Javier Pastore, representante del campeón del mundo, reveló en una entrevista con Marca que actualmente evalúan diferentes escenarios para el futuro del mediocampista. "Estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", aseguró.

En esa misma línea, el agente también remarcó que la prioridad de Enzo es exclusivamente el presente deportivo. Según explicó, el futbolista mantiene toda su atención puesta en la cita mundialista y en ayudar al combinado albiceleste a avanzar en el torneo, por lo que cualquier decisión sobre su futuro quedará para más adelante.

Pese al interés que pueda despertar en el mercado, el Real Madrid sabe que fichar a Enzo Fernández está lejos de ser una tarea simple. El argentino tiene contrato con el Chelsea hasta 2032 y el club inglés solo estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 140 millones de euros, un monto que, por ahora, la dirigencia madridista no contempla desembolsar.

Además, Pastore explicó que el gusto del mediocampista por Madrid no responde únicamente a cuestiones futbolísticas. El representante recordó que vive en la capital española y que Enzo suele visitarlo cuando viaja por temas laborales.

"Tiene muchos amigos allí, entre ellos Julián Álvarez; pasan todo su tiempo libre juntos [...], pero, más allá de eso: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo ni siquiera he jugado allí", explicó el ex jugador.

Argentina v Chile - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Daniel Jayo/GettyImages

Esas visitas ya habían dado de qué hablar meses atrás, cuando el propio futbolista reconoció públicamente su afinidad por la ciudad durante una entrevista en un programa de streaming de Argentina. En la conversación aseguró que Madrid le gustaba "porque es muy parecida a Buenos Aires", unas declaraciones que alimentaron los rumores sobre un posible interés del Real Madrid y, según trascendió en la prensa inglesa, generó malestar puertas adentro del Chelsea.

Ahora, las nuevas declaraciones de su representante vuelven a colocar su futuro en el centro de la escena europea.

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