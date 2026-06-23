Enzo Fernández es el objetivo prioritario de Mourinho para el Real Madrid

Por pedido explícito del entrenador José Mourinho, el Real Madrid decidió centrar sus esfuerzos en la contratación de Enzo Fernández para reforzar el mediocampo de cara a la próxima temporada 2026/27.

El portugués considera que el campeón del mundo con Argentina reúne las características ideales para equilibrar el equipo: despliegue físico, capacidad para recuperar y distribuir la pelota, personalidad en los momentos decisivos y experiencia internacional.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Enzo Fernandez himself has informed Real Madrid that he will do everything he can to sign for them.



Negotiations with Chelsea will begin in the coming days. Real Madrid have decided to sign him.



— @diarioas pic.twitter.com/6fFyP6sI8H — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 23, 2026

Un deseo compartido por el futbolista

Desde el entorno del mediocampista aseguran que existe predisposición para escuchar una propuesta del conjunto madrileño. Enzo ya manifestó en más de una ocasión su afinidad con España y especialmente con Madrid, ciudad que visitó con frecuencia durante sus días libres; inluso esas declaraciones le costaron una multa por parte del Chelsea durante la última temporada.

Su representante, Javier Pastore, destacó recientemente la versatilidad del argentino, capaz de desempeñarse tanto como volante central como en funciones más ofensivas. Durante las últimas campañas, alternó posiciones en el club inglés y también en el combinado albiceleste, donde suele aportar llegada al área, asistencias y goles.

Aún así, el principal obstáculo para el Madrid es económico. El Chelsea desembolsó 121 millones de euros para ficharlo desde el Benfica y el futbolista mantiene contrato hasta 2032, por lo que cualquier negociación partiría de cifras superiores a los 100 millones de euros.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

De igual manera, la voluntad del jugador podría convertirse en un elemento clave si las conversaciones entre las partes involucradas avanzan hacia buen puerto.

Por eso, para afrontar una inversión de semejante magnitud, la dirigencia del Real Madrid, bajo la conducción del presidente Florentino Pérez, estudia desprenderse de algún integrante de su actual mediocampo. Tanto Eduardo Camavinga como Aurélien Tchouaméni continúan despertando interés en varios equipos de la Premier League y una salida importante permitiría liberar espacio económico para concretar uno de los fichajes más ambiciosos de Mourinho en este mercado de pases.

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