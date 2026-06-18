Enzo Fernández se acerca al Real Madrid

Según informó Diario SPORT, Enzo Fernández alcanzó un principio de acuerdo con el Real Madrid para firmar un contrato hasta junio de 2032, aunque todavía falta resolver el aspecto más complicado de la operación: convencer al Chelsea de desprenderse de una de sus principales figuras.

El merengue habría avanzado en las conversaciones con el entorno del futbolista y ya trabaja en la preparación de una propuesta económica que permita entablar negociaciones formales con el club londinense.

🚨 ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!



🤝 El argentino firmaría hasta el 2032 y ahora el club blanco busca un entente con el Chelsea por el traspaso definitivo



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/BHSF74kuds — Diario SPORT (@sport) June 18, 2026

El objetivo de la dirigencia presidida por Florentino Pérez sería cerrar la incorporación antes del final del mercado de transferencias y sumar una pieza clave para renovar el mediocampo, bajo la conducción de José Mourinho.

El deseo de jugar en España

En los últimos meses, el propio Fernández dejó entrever su preferencia por vivir en la capital española cuando, en marzo de este año, aseguró que Madrid le recuerda a Buenos Aires y que se sentiría más cómodo desarrollando su vida cotidiana en un entorno hispanohablante.

Esas declaraciones, además de originar que el Chelsea sancionara al mediocampista con una suspensión de tres partidos como medida disciplinaria, alimentaron las especulaciones sobre una posible salida de Stamford Bridge.

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Sin embargo, pese al supuesto entendimiento entre el jugador y el Real Madrid, la negociación con el conjunto inglés condiciona gran parte de la operación. La dirigencia Blue desembolsó alrededor de 121 millones de euros para ficharlo desde el Benfica en enero de 2023, convirtiéndolo en una de las transferencias más costosas de la historia de la institución.

Por ese motivo, la postura del club sería escuchar ofertas importantes, aunque sin facilitar la salida de un futbolista que mantiene contrato vigente y continúa siendo una referencia en el plantel. Mientras tanto, en el Madrid esperan que la voluntad del campeón del mundo incline la balanza y permita concretar lo que sería uno de los movimientos importantes del mercado europeo.

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