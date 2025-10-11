Equipos europeos siguen de cerca a Diego Ochoa, figura del Tri Sub-20

Después de su destacada actuación en el Mundial Sub-20, varios jugadores de la selección mexicana han llamado la atención de clubes europeos. Aunque había dudas sobre su rendimiento, el equipo superó las expectativas, incluso dentro del país. Hay que recordar que México formaba parte del grupo más difícil del torneo.

Uno de los nombres que más ha brillado es el de Diego Ochoa. El defensa central, quien también es uno de los capitanes del equipo, ha tenido un torneo sobresaliente tanto en defensa como en proyección ofensiva. Su nivel ha sido tan alto que ya hay interés desde Europa por llevárselo.

Clubes como el Porto, el PSV Eindhoven y el Club Brugge ya se han acercado a su entorno para analizar su situación y evaluar un posible fichaje. Todos coinciden en algo: el joven de 20 años no solo destaca por su solidez defensiva, sino también por su buen manejo del balón desde el fondo y su fuerte personalidad dentro del campo.

Sin embargo, aunque hay interés, todavía no existe una oferta formal. Además, su salida del fútbol mexicano no será sencilla. Actualmente, Ochoa juega en FC Juárez a préstamo, pero su carta pertenece a Chivas.

Juárez tiene una opción de compra sobre el jugador. No obstante, si deciden ejercerla, Chivas mantiene el derecho a recomprarlo. Es decir, antes de pensar en un traspaso a Europa, primero se debe definir qué club será el dueño definitivo de sus derechos.

🚨 Brujas, Porto y PSV preguntan condiciones por Diego Ochoa 🛫🇲🇽



La agencia de Diego Ochoa explicó que su fichaje no puede hacerse de inmediato porque:



📌 Actualmente está cedido en Juárez, que tiene opción de compra

📌 No tiene cláusula de rescisión

📌 Chivas también conserva… pic.twitter.com/TPSKicP9Nz — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) October 10, 2025

En resumen, aunque el talento de Diego Ochoa ya ha cruzado fronteras y hay clubes europeos pendientes de él, su situación contractual complica una salida rápida. Por ahora, todo apunta a que Chivas tendrá la última palabra sobre su futuro.

Lo que es un hecho, es que el Mundial Sub-20 está resultando una auténtica vitrina para los juveniles mexicanos que han sorprendido a propios y a extraños, desplegando un gran nivel futbolístico, a pesar de que algunos de ellos ni siquiera son titulares en sus respectivos clubes.