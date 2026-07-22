Equipos que podrían fichar a Ferran Torres si no renueva con el FC Barcelona

Con contrato vigente hasta junio de 2027, la continuidad de Ferran Torres en el FC Barcelona atraviesa uno de sus momentos más delicados. Aunque el club confiaba en alcanzar un acuerdo para extender su vínculo, las negociaciones se complicaron y la falta de avances despertó el interés de varios equipos importantes del continente.

El gran rendimiento del delantero durante la última temporada, sumado a su destacado papel con la selección española en la Copa del Mundo 2026, disparó su cotización y lo convirtió en uno de los fichajes más llamativos del mercado.

🚨 Ferran Torres is expected to leave Barcelona, with Paris Saint-Germain and Aston Villa both pursuing a deal.



PSG have offered €25M plus €10M in add-ons, while Aston Villa could offer as much as €50M.



Villa have revived their interest as they look to replace Morgan Rogers… pic.twitter.com/G22hWKSjiq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2026

Aún así, la prioridad del conjunto catalán sigue siendo convencer a Ferran para que continúe, aunque el club no estaría dispuesto a mejorar sustancialmente las condiciones de renovación. La propuesta pasa por mantener un salario similar y conservar el rol que actualmente ocupa dentro del equipo.

Si finalmente el jugador decide salir, el Barcelona intentará obtener una cifra cercana a los 50 millones de euros, aunque el hecho de que solo le reste un año de contrato podría reducir considerablemente su influencia en la negociación.

Los equipos que podrían fichar a Ferran Torres

1. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain v FC Barcelona: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Pedro Salado/GettyImages

El conjunto francés aparece como el principal candidato. La presencia de Luis Enrique, quien conoce perfectamente a Ferran tras dirigirlo en el combinado español, representa un factor decisivo. Además, el PSG estaría dispuesto a ofrecerle un proyecto deportivo de primer nivel y mejores condiciones económicas, especialmente tras la salida de Gonçalo Ramos.

2. Liverpool

Liverpool v Brentford - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

El club inglés lleva tiempo siguiendo la evolución del delantero y considera que puede aportar versatilidad a su ataque. Su capacidad para jugar como extremo o delantero centro encaja con el perfil que busca el equipo de Anfield para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada 2026/27. Además, su experiencia en la Premier League tras su paso por el Manchester City y la destacada temporada que firmó, con 21 goles y tres asistencias, lo convierten en una opción atractiva para potenciar una delantera que busca mayor regularidad y profundidad.

3. Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur v Everton - Premier League - Tottenham Hotspur Stadium | Andrew Matthews - PA Images/GettyImages

Los Spurs ya mostraron interés en anteriores mercados y mantienen a Ferran entre sus opciones. Su poder económico les permitiría competir con otras grandes instituciones si finalmente el jugador decide abandonar el Camp Nou; en esa línea, el conjunto londinense estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 35 millones de euros para intentar hacerse con su ficha.

4. Aston Villa

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El conjunto de Birmingham tampoco pierde de vista al internacional español. En los últimos mercados fue relacionado en varias oportunidades con el club inglés, que continúa buscando futbolistas de calidad para consolidarse entre los protagonistas de la Premier League.

5. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Dentro de LaLiga, el Atlético aparece como una alternativa. Su nombre surgió en distintas operaciones y no se descarta que pueda entrar en futuras negociaciones relacionadas con otros movimientos del mercado español; además, según trascendió, la dirección deportiva rojiblanca incluso valoraría esperar a que finalice su contrato para incorporarlo como agente libre, aunque la competencia y las relaciones entre ambos clubes complican ese escenario.

6. Real Madrid

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

El conjunto merengue apareció recientemente entre los posibles interesados en Ferran, según informó L'Équipe, aunque, por ahora, es vista como una alternativa poco probable. Aun así, el delantero encajaría en la búsqueda de José Mourinho para reforzar su ataque con más talento español. Sin embargo, las versiones más recientes apuntan a que el futbolista sigue priorizando resolver su futuro con el Barcelona antes de evaluar cualquier otro destino, siendo además el Madrid el clásico rival directo del azulgrana.

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