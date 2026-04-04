¿Era roja? Gerard Martín se salva de la expulsión en el Atlético vs Barcelona

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizan el duelo más importante de la jornada 30 de LaLiga y uno de los más decisivos de la temporada. En caso de que el conjunto blaugrana consiga los tres puntos en el Estadio Metropolitano, logrará sacarle siete puntos de distancia al Real Madrid con ocho jornadas por disputarse.

En la historia de la primera división española, ningún equipo ha podido remontar una diferencia por siete o más puntos a falta de ocho partidos.

El partido ha sido de locura total. Al minuto 39, Giuliano Simeone adelantó a los Colchoneros, sin embargo, apenas tres minutos después, Marcus Rashford consiguió poner el 1-1.

Antes de irse al descanso, el Atlético se quedó con diez jugadores después de que el árbitro central Mateo Busquets Ferrer expulsara a Nicolás González. El medio argentino recibió su segunda tarjeta amarilla después de una entrada sobre Lamine Yamal.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Polémica en el Metropolitano: Gerard Martín se salva de la roja

En el arranque de la segunda mitad, una jugada parecía emparejar el trámite del partido. Gerard Martín se barrió de manera temeraria ante Thiago Almada y el silbante le mostró la tarjeta roja directa al elemento culé.

No obstante, después de revisar la jugada en el VAR, Busquets Ferrer decidió echar atrás su decisión y solamente amonestó a Martín tras considerar que primero tocó el balón.

Atlético Madrid cannot believe this challenge by Gerard Martín was changed from a red card to a yellow 😮 pic.twitter.com/oV9imRZSWV — ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2026

La decisión del árbitro central generó gran molestia en el entorno del Atlético de Madrid, a tal punto que el silbante expulsó a Hernán Bonvicini, auxiliar técnico del 'Cholo' Simeone, ante los airados reclamos en su contra.