¿Era roja? La dura entrada sobre Joaquim Pereira que pudo dejar con uno menos al Toluca

Se han disputado ya los primeros 45 minutos de la final de vuelta del torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, y el marcador parcial es de 1-1 en el estadio Nemesio Díez. Un resultado que mantiene la tensión al máximo, ya que con este empate la escuadra regiomontana estaría levantando el título gracias a la ventaja obtenida en el partido de ida.

El conjunto felino fue el primero en golpear. Al minuto 14, André-Pierre Gignac cobró un tiro libre con potencia y colocación; el balón fue desviado ligeramente por Fernando Gorriarán, lo suficiente para descolocar al guardameta choricero y mandar la pelota al fondo de las redes. El gol significó el 1-0 en la noche y el 2-0 en el marcador global, silencioso pero contundente, como suelen ser los golpes en una final.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Agustin Cuevas/GettyImages

Tras el tanto, Tigres optó por replegar líneas y ceder la iniciativa. Toluca entendió el mensaje y adelantó filas, empujado por su gente y por la urgencia del marcador. Los Diablos Rojos comenzaron a generar peligro constante, obligando a Nahuel Guzmán a intervenir en más de una ocasión y a su defensa a multiplicarse dentro del área.

La insistencia local tuvo premio al minuto 40. Helinho tomó el balón fuera del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un disparo potente y preciso que se coló lejos del alcance de Guzmán. Un auténtico golazo que encendió al Nemesio Díez y devolvió la esperanza a Toluca justo antes del descanso.

Antes del empate, la polémica también se hizo presente. En una jugada disputada, Joaquim Pereira fue derribado en una acción que los aficionados de Tigres consideran merecedora de expulsión para el jugador del Toluca, decisión que el árbitro dejó pasar y que sigue generando debate.

¡El pisotón a Joaquim! 🤕



¿Era para sacar tarjeta? 🟥🟨 pic.twitter.com/8xx2b0AKHG — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 15, 2025

Con este escenario, el segundo tiempo promete emociones fuertes. Si el marcador se mantiene igualado, Tigres será campeón. Toluca, en cambio, necesita ganar por un gol para forzar el alargue, o por dos o más para coronarse en los 90 minutos. La final está abierta y cada balón pesa como si fuera el último.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026