Erick Sánchez rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial

La lista definitiva de la selección mexicana para la Copa del Mundo dejó más de una ausencia que llamó la atención. La de Erick Sánchez fue una de las más comentadas. El jugdor pagó caro la baja de nivel que ha vivido en tiempos recientes con el América de André Jardine.

Tras la decisión de Javier Aguirre, el mediocampista del América rompió el silencio. Erick dejó bien claro que, pese a la desilusión deportiva, mantiene la tranquilidad y el compromiso de respaldar al grupo que representará al país a partir del próximo jueves 11 de junio.

LA SELECCIÓN MEXICANA CONTARÁ CON EL APOYO TOTAL DEL CHIQUITO SÁNCHEZ 👏



Aunque quedó fuera de la lista final, el mediocampista del América aseguró que está tranquilo y señaló que el respaldo de la afición tricolor será muy importante para la Selección Mexicana.



Vía: TUDN.… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 3, 2026

Sánchez fue parte importante del proceso encabezado por Javier Aguirre. A lo largo del ciclo mundialista fue considerado en más de un llamado y, aunque la mayoría de sus participaciones llegaron ingresando desde el banquillo, solía tener actividad

Su constante presencia lo llevó a integrar la prelista de 55 elementos que alimentó la ilusión de disputar la máxima competencia del fútbol. Sin embargo, no logró superar el corte para los 26 finales, una decisión obvia desde el día que no entró en el primer llamado que consideraba sólo jugadores de la liga local.

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Lejos de generar una polémica o mostrarse en contra de la decisión del técnico, Erick optó por enviar un mensaje de respaldo para el grupo. El jugador del América dejó en claro que entiende la postura y que ahora su papel será el de un aficionado más, alentando al combinado nacional desde la distancia.

“En lo personal estoy tranquilo, ahora toca apoyar. Estamos en casa y la gente que estamos afuera nos toca respaldarlos y hacer que ellos se sientan arropados por todo México”, concluyó el mediapunta en medio de una posición en la cual refleja madurez y autocrítica, pues está claro que su baja es resultado de su complejo estado de forma.