¿Teléfono desde Europa? Erik Lira conquistó el Campeón de Campeones con el Cruz Azul, aunque una buena parte de sus pensamientos apunta al siguiente paso de su carrera. El mediocampista mexicano confirmó que existen conversaciones avanzadas con un club del Viejo Continente y expresó que hará todo lo posible para cumplir su sueño de jugar fuera de la Liga MX durante este mercado de verano.

Las declaraciones llegaron apenas terminó la final contra el Toluca en California. En medio de los festejos, el futbolista habló sobre su futuro y reconoció que el calendario europeo todavía le ofrece margen para que la operación pueda avanzar durante las próximas semanas. "Es un mercado muy largo. Tengo un sueño que no voy a parar hasta conseguirlo. No va a quedar en mí, quiero irme y estamos haciendo lo posible", expresó en diálogo con TUDN.

Lira también respondió cuando le consultaron por el estado de las negociaciones. El mediocampista explicó que todavía no recibió una propuesta formal, aunque confirmó que las conversaciones avanzan y dejó abierta la posibilidad de novedades durante los próximos días. "¿Si existe una oferta formal? Todavía no la existe, existen pláticas avanzadas. Vamos a esperar. Esta semana se puede mover algo. Mi objetivo es ese y lo voy a lograr", dijo.

🚨| Erik Lira 🇲🇽 habló sobre su posible llegada al viejo continente este mercado de verano:



“Yo quiero irme y estamos haciendo lo posible. Tengo un sueño que no voy a parar hasta conseguirlo. No va a quedar en mí. Hay pláticas bastante avanzadas, yo creo que esta próxima semana… pic.twitter.com/ldWeskTGd5 — Julio Rodríguez (@julioordz10) July 26, 2026

El mexicano evitó revelar cuál es el club interesado en incorporarlo. Tampoco dio pistas sobre la liga en la que podría continuar su carrera si finalmente se concreta el traspaso. En la versión difundida por Heraldo Deportes, aparecieron el ESTAC Troyes de Francia y el AZ Alkmaar de Países Bajos, aunque ninguna posibilidad recibió confirmación de su parte.

El interés europeo llegó en un momento muy positivo para Lira. Con el Cruz Azul se consolidó como capitán y sumó otro título luego del triunfo de este sábado. Además, firmó una destacada actuación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con Javier Aguirre disputó los cinco encuentros del combinado nacional hasta la eliminación en octavos de final contea Inglaterra. Superó los 300 minutos sobre el campo, registró un 91.1% de precisión en los pases y ganó el 58.3% de los duelos defensivos.

Su rendimiento con el Cruz Azul también acompañó ese crecimiento. Durante el Clausura 2026 acumuló 1285 minutos, inició la mayoría de los partidos y registró una calificación promedio de 6.97 según FotMob. Aunque no convirtió goles ni entregó asistencias, se mantuvo como un jugador importante dentro del equipo.