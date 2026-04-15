Erik Lira da la cara por Cruz Azul luego del fracaso en CONCACAF

En un abrir y cerrar de ojos, Cruz Azul pasó de ser contendiente a ganar tanto la Liga MX como la CONCACAF, a complicarse la vida en ambos torneos. De hecho, los de la capital del país ya están fuera de la competición internacional de la cual son los vigentes campeones.

La caída a manos de LAFC fue dura sobre todo por las formas que mostraron durante el duelo de ida. Siendo el caso, el capitán del equipo, Erik Lira dio un paso al frente dando la cara por sus compañeros y mandando un mensaje a la grada celeste.

Erik Lira ve ahora La Décima como un sueño y pelearán con todo por ese título 🏆



Acepta que regalaron los primeros 90 minutos y ahí quedaron fuera



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/60QJo3hn4y — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 15, 2026

Hace un momento les dije a mis compañeros que me siento muy orgulloso de pertenecer a este club. Me representan todos mis compañeros. Me encanta cómo afrontamos el partido hoy, y no tengo duda de que ese es el camino para lograr grandes cosas. Sí, es injusto. A ver, nosotros no podemos controlar eso. Erik Lira

El jugador salió en defensa del técnico Nicolás Larcamón y el director deportivo, Iván Alonso, quienes caminan sobre la cuerda floja.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Estamos enfocados en lo nuestro. Respaldamos a Nico (Larcamón), al cuerpo técnico, Iván Alonso, la directiva, que son los que están con nosotros todos los días, los que viajan con nosotros, los que están con su familia. Estamos todos en lo mismo. Ahora tenemos que enfocarnos en la liga, que es lo único que nos queda. Estamos seguros de que si jugamos como lo hicimos hoy, no me queda duda de que lo vamos a lograr. Erik Lira

No basta sólo con palabras. El mismo Lira concluye que el club tiene una deuda enorme y deben saldarla ganando la Liga MX.

Creo que, aunque fue un partido de 90 minutos que nos costó, sabemos lo que nos costó. Pero creo que ese es el camino. Si bien han sido dos derrotas en el año después de 15 partidos sin perder, creo que estamos en el camino correcto. No nos gusta la palabra ‘obligación’. Cruz Azul, como repito, es muy grande, y la ambición tiene que ser esa, porque acá no venimos a pasar el tiempo. Nadie viene a pasar el tiempo, nadie viene a cobrar y a irse. Aquí todos los que vienen quieren marcar historia en el club, y todos nuestros compañeros quieren hacerlo. Simplemente hoy no se pudo. Así que, la palabra ‘obligación’, al contrario, no nos gusta. No nos asusta, y la obligación es levantar la décima. Erik Lira