Erik Lira es el primer jugador mexicano en hablar luego de la caída de México

Noche dura en la capital del país luego que la selección mexicana ha quedado fuera del Mundial tras caer en contra de Inglaterra. Si bien el cotejo fue dramático, el resultado no acompañó a México. Después del partido, Erik Lira dio la cara para hablar sobre la dolorosa caída del 'Tri'.

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Érik Lira toma la eliminación con calma, destacando que fue una experiencia distinta a otras Copas del Mundo y deben seguir con la cara en alto#MT2026



📹 Hernán Pizano pic.twitter.com/6dxljDblvj — MedioTiempo (@mediotiempo) July 6, 2026

No estoy satisfecho, pero sí contento con lo que logramos porque sembramos una semilla de la que mañana nos vamos a acordar y a recoger los frutos. Estoy seguro de que vienen muy buenas cosas para nosotros. Erik Lira

¿Qué falló en contra de la selección mexicana? El contención fue claro con su respuesta:

Teníamos que hacer el partido perfecto y no lo hicimos, fueron cinco minutos en que nos desconcentramos y eso nos costó muy caro. Erik Lira

Pese a la caída y lo dura que fue la misma, Erik se dijo orgulloso por su origen y los colores que representa.

Fue una noche complicada, pero hoy me llena de orgullo ser mexicano, pertenecer a esta selección y portar esta jugadora. Perdimos con mucho honor. Erik Lira

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

El contención que fue un hombre clave dentro del once de México en el Mundial, dejó en claro que tanto él como el resto de la plantilla pasaron de ser compañeros de equipo a familiares.

Construimos algo increíble. Formamos una familia, veo a todos mis compañeros como hermanos, yo con ellos voy a la guerra y eso me dice que vamos por el camino correcto. Es un proceso que del día uno a hoy mejoramos mucho en funcionamiento y formas. Erik Lira

A manera de conclusión, Lira mandó un mensaje a toda la afición de la selección:

Creo que se sintieron representados y se van contentos a casa, a pesar del resultado. Hoy termina el sueño mundialista del 2026. Hemos puesto la vara muy alta y debemos sobreponernos a esto. Erik Lira

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