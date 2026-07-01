Erik Lira ofrece declaraciones tras el triunfo de México sobre Ecuador

En un cotejo en el que fueron muy superiores, la selección mexicana venció a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México por dos a cero. De esta forma, el cuadro nacional está ya en la ronda de los octavos de final, misma que encararán el siguiente domingo a la espera del rival.

Tras el duelo, los protagonistas nacionales ofrecieron declaraciones. Uno de ellos fue Erik Lira, quien de nueva cuenta fue de lo más destacado por parte de México pese a tener un trabajo siempre fuera del foco.

“NO HEMOS GANADO NADA” 🗣️



Erick Lira se mostró emocionado y agradecido con el apoyo de la afición mexicana en el Mundial 2026#MT2026



📹 Jonathan Collazo pic.twitter.com/jMarCNpmoL — MedioTiempo (@mediotiempo) July 1, 2026

El apoyo que sentimos, no solo en el estadio, en las calles y en todos lados es increíble y lo que nos queda demostrar es dentro de la cancha que no solo somos 26, que somos millones que mexicanos que queremos hacer historia, pero no hemos logrado nada. Erik Lira

Lira afirma que México no piensa en el logro al largo plazo, a nivel interno del gripo prefieren ir en el día a día dentro del Mundial.

Estamos viviendo el momento y lo que queremos es seguir partido a partido porque no hemos logrado nada. Seguir, seguir y el techo es muy alto. Erik Lira

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El también campeón de la Liga MX con Cruz Azul dejó en claro que está vivió los mejores días de su carrera, mismos que ha de atesorar por el resto de su vida.

Esta experiencia me la voy a llevar para el resto de mi vida, es algo que no imaginaba vivir. Erik Lira

La selección mexicana esperará a su rival, mismo que conocerá este miércoles. Las opciones en el camino con Inglaterra o la República Democrática del Congo. En todo caso, el cuadro nacional jugará cualquiera de los dos juegos en el Estadio Ciudad de México, cotejo que representará el cierre para esta sede mundialista.

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