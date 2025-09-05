¿Es Guillermo Ochoa una opción real para el Querétaro?

El futuro de Guillermo Ochoa sigue sobre el limbo. El mexicano estuvo a unos cuantos minutos de cerrar su fichaje con el Burgos de la segunda división de España. El movimiento no terminó por firmarse. El club culpa al jugador, mientras que el entorno del veterano hace cien por ciento responsable al equipo.

Cualquiera que sea el caso, el hecho es que Guillermo sigue sin equipo. Esto no le beneficia ni un poco en su meta de llegar a su sexta Copa del Mundo. Ahora, el jugador ha sido vinculado con otro club de la Liga MX, el Querétaro. Ante esto Álvaro de la Torre, Director Deportivo, ha dado una respuesta.

¿Entonces seguirá sin equipo? 😔



Situación preocupante que vive Ochoa a menos de un año para el Mundial, su posible única opción para tener equipo se desvanece, el director deportivo del club confirmó que sólo son rumores. 🚨🇲🇽



Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte y el punto número dos, Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía quedan unos días más. Álvaro de la Torre

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

Si bien el directivo no ha dado un "no" final, sí afirma que a nivel interno del club, el nombre de Guillermo Ochoa por ahora no ha sido una opción realista. Esto indica que es posible que sea el manejo del jugador quienes en medio de la desesperación estén tocando la puerta del equipo.

Guillermo no tiene actividad dentro del campo desde hace 4 meses. Para la fecha FIFA de septiembre, fue descartado por Javier Aguirre. El tiempo ya está jugando muy en su contra para conseguir destino.

