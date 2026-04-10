''Es penalti aquí y en la luna'', explota Arbeloa sobre la falta no marcada en contra de Kylian Mbappé

El Real Madrid volvió a dejar ir puntos en LaLiga, tras empatar 1-1 contra el Girona en la cancha del estadio Santiago Bernabéu. Debido a este resultado, el Barcelona, si vence el día de mañana al RCD Espanyol, le sacaría nueve puntos de ventaja en la lucha por el liderato general, una diferencia difícil de remontar.

El encuentro se vio manchado por una polémica decisión arbitral al minuto 87, cuando Kylian Mbappé cayó en el área luego de un fuerte contacto en el rostro. Álvaro Arbeloa sumó esta situación a otras supuestas afectaciones en perjuicio de la escuadra merengue. Esto fue lo que dijo:

No lo entiendo (sobre la falta que recibió Mbappé en el área, la cual no fue marcada), y creo que nadie lo entiende. Cuando el VAR interviene, imagino que lo hace cuando lo considera oportuno, y cuando no quiere... no interviene. Hemos enfrentado muchas situaciones con los árbitros, con este árbitro, y con el árbitro de la semana pasada en Mallorca. Es lo mismo de siempre. Es penalti aquí y hasta en la luna. Es uno más, otra semana más. Esto es lo que hay. Álvaro Arbeloa

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Diego Souto/GettyImages

A pesar de la adversidad, el estratega del conjunto blanco no se rinde. Sabe que las cosas pintan mal, pero confía en que su equipo aún puede sacar adelante la situación. El problema, es que el Real Madrid ya no depende solo de sí. Necesita que la escuadra catalana también comience a perder.

Lucharemos hasta el último día (sobre la carrera por el campeonato de LaLiga). Terminará cuando las matemáticas lo digan. Somos el Real Madrid, hasta el final Álvaro Arbeloa.

Las palabras del joven estratega abogan por la mística de uno de los clubes más grandes del planeta al cerrar con eso de: ''Somos el Real Madrid, hasta el final''. No obstante, también dejan en evidencia cierto dejo de resignación.

Como si en el fondo supieran que, efectivamente, el título se les ha ido de las manos, pero como aún quedan algunos partidos en el calendario, las posibilidades matemáticas están ahí, como una última esperanza que mantiene con vida sus aspiraciones en la torneo liguero... hasta el momento.

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