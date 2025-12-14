“Es una víctima”: un ganador del Balón de Oro explica el maltrato a Jude Bellingham

El ex ganador del Balón de Oro Ruud Gullit ha salido en defensa de Jude Bellingham, calificándolo como el "mejor jugador" del Real Madrid y afirmando que es “víctima” de la desidia de sus compañeros.

El Real Madrid está teniendo un comienzo decepcionante en la era Xabi Alonso y el español ya se encuentra bajo una enorme presión tras los últimos resultados. Ha perdido sus dos últimos partidos, ambos en el Santiago Bernabéu, y solo ha ganado dos de sus últimos ocho en todas las competiciones.

Los tropiezos en la liga española los sitúan por detrás del Barcelona en La Liga, mientras que dos derrotas en seis partidos de Champions League los ponen en riesgo de no terminar entre los ocho mejores de la competición y conseguir el pase automático a octavos de final.

Nadie ha sido inmune a las críticas en la capital española, aunque la mayoría se han dirigido a Alonso, e incluso el dinámico centrocampista Bellingham ha sido duramente criticado tras las críticas por su actitud tras la derrota a mitad de semana ante el Manchester City.

Pero Gullit, nombrado mejor jugador del mundo en 1987, cree que la actitud de Bellingham no es el problema para el Madrid, y en cambio señala al trío de delanteros del club.

Gullit pone el dedo sobre los delanteros del Madrid en su defensa de Bellingham

Gullit ha respaldado a Bellingham tras las recientes críticas | NurPhoto/GettyImages

“[Kylian] Mbappé no hace mucho cuando no tiene el balón”, dijo Gullit en beIN Sports. “Vinicius Junior no hace mucho, Rodrygo no hace mucho, y muchos otros tienen que trabajar el doble. Bellingham es víctima de eso”.

“No puede jugar de la misma manera que cuando [Toni] Kroos estaba allí. Cuando Kroos estaba allí, tenían un equilibrio”. Gullit añadió: “¡Es el mejor jugador que tienen!”.

Los elogios del holandés a Bellingham no se detuvieron ahí, ya que insistió en que Thomas Tuchel estaría tomando una “decisión equivocada” al no incluir al madridista en las futuras selecciones de Inglaterra.

Bellingham habló con los medios tras la derrota ante el Manchester City en la Champions League, reafirmando su apoyo a Alonso tras el reciente escrutinio, al tiempo que afirmaba comprender la frustración de la afición.

“100 %. El entrenador ha sido estupendo, tengo una gran relación con él”, dijo el jugador de 22 años de edad sobre Alonso. “Tendremos que aguantar algunas críticas, pero tendremos que seguir luchando y seguir avanzando”.

“Entiendo la frustración de la afición. Tenemos la suerte de jugar en el club más grande del mundo; han visto a los mejores jugadores de la historia, han ganado los trofeos más importantes que nadie, pagan mucho dinero para venir a vernos y apoyar al equipo. Si quieren expresar sus sentimientos así, así es como lo harán”.