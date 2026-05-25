España jugará el Mundial 2026 sin futbolistas del Real Madrid por primera vez en la historia

La convocatoria de la selección de España para la próximo Copa del Mundo 2026 quedará marcada por una ausencia histórica: ningún jugador del Real Madrid forma parte de la nómina de futbolistas que disputará el torneo, algo que nunca había sucedido desde la primera participación mundialista del combinado.

Not a single Real Madrid player has made Spain’s World Cup squad 🇪🇸 pic.twitter.com/j3QANIapkD — B/R Football (@brfootball) May 25, 2026

Un hecho que nunca había ocurrido

Durante décadas, el merengue estuvo consolidado dentro de la lista de jugadores españoles, aportando referentes de todas las épocas deportivas; la única excepción ocurrió en la Eurocopa 2021, con las ausencias de Sergio Ramos y Dani Carvajal por lesión.

Incluso en los ciclos más flojos del club, la Roja encontraba nombres madridistas dentro de su estructura.

En esta nueva convocatoria, la mayor sorpresa pasa por la ausencia de Dean Huijsen, dado que el defensor aparecía como el principal candidato a sostener la histórica presencia merengue en la selección y muchos daban por seguro su lugar entre los convocados. Sin embargo, Luis de la Fuente terminó apostando por centrales con mayor recorrido en el grupo como Aymeric Laporte, Robin Le Normand y Pau Cubarsí.

En esa misma línea, Fran García y Gonzalo García -que habían formado parte de la prelista inicial-, tampoco fueron incluídos por el entrenador. En el caso de Gonzalo, quedará únicamente como apoyo, o una opción de recambio de último momento, durante la preparación previa al torneo.

Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Otros nombres del Madrid, como Dani Carvajal o Raúl Asencio, quedaron relegados por lesiones, falta de continuidad o rendimiento irregular a lo largo de la temporada europea.

La explicación de Luis de la Fuente

Después de conocerse la lista definitiva de futbolistas, el técnico español evitó cualquier polémica en torno a la ausencia madridista y explicó qué "no miro la procedencia de ningún jugador, sólo si tiene la posibilidad de jugar con nosotros", dejando en claro que la decisión responde exclusivamente a cuestiones deportivas.

Durante años, la base del combinado nacional estuvo dominada por futbolistas del Real Madrid y del FC Barcelona. Sin embargo, el peso del merengue en la Roja fue disminuyendo progresivamente en los últimos ciclos.

La última gran presencia madridista en un Mundial había sido en Rusia 2018, con una numerosa representación del club en la nómina española: Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Carvajal, Isco Alarcón, Marco Asensio y Nacho Fernández. Ahora, después de años de convocatoria indiscutida, el Madrid alcanza un mínimo histórico dentro del seleccionado.

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