Este 31 de marzo en el cierre de la Fecha FIFA, la selección de España enfrentó a su similar de Egipto en un compromiso amistoso en la Cornellá que terminó en un empate sin anotaciones. Pero dejó secuelas para la Furia Roja y es que su afición no estuvo a la altura por los lamentables cánticos de tintes racistas y xenófobos escuchados hasta en dos ocasiones en el recinto.

La sanción puede ir desde cierre de inmueble para próximos partidos a multas de carácter económico y dependerá del reporte del árbitro del encuentro, eso serás las herramientas que utilice la FIFA para una más que posible sanción.

En un principio el himno nacional de Egipto había sido abucheado en la ceremonia y más adelante, los aficionados corearon “Musulmán el que no salte”, para volver a abuchear más tarde, cuando sonó el silbatazo para el medio tiempo.

🤬 "Qué barbaridad; es inaceptable; lamentable; es para que paren el partido..."



📺 El enfado en la retransmisión de Tiempo de Juego tras los cánticos de "Musulmán el que no bote" en la grada de Cornellá durante el España-Egipto#EspañaEgipto pic.twitter.com/DR8IrSWqAR — Tiempo de Juego (@tjcope) March 31, 2026

La afición no paró ante las advertencias

🔴 La @rfef respondía así en el descanso del España 🇪🇸 🆚 🇪🇬 Egipto, tras los cánticos escuchados de “musulmán el que no bote”, en torno al minuto 2️⃣0️⃣ en Cornellà.



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Los aficionados de la selección de España recibieron varias advertencias para que dejaran de realizar los cánticos racistas, pero no funcionó.

En el descanso, se mostró un mensaje en la pantalla (fue leído por el locutor del estadio en el RCDE Stadium del Espanyol de Barcelona) ordenando a los seguidores que pararan en sus cánticos.

El mensaje se repitió posteriormente al comienzo de la segunda parte, momento en el que algunos sectores del público abuchearon la petición.

Cabe destacar que, Egipto es una nación predominantemente musulmana, con el islam como religión oficial del Estado. De hecho, el padre de una de sus joyas y uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y figura del FC Barcelona, Lamine Yamal, es de origen marroquí y practica dicha religión.

En la Copa del Mundo 2026 la Roja se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H, mientras que Egipto tiene programado toparse con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G.