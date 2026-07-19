España vs Argentina: tres duelos clave que podrían decidir la final del Mundial 2026

Cuatro de las últimas cinco finales de la Copa del Mundo se han decidido en la prórroga o en la tanda de penaltis, por lo que a pocos sorprendería que el margen fuera igual de estrecho cuando España y Argentina se enfrenten este domingo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sobre el papel, España parte como favorita para alzarse con el título. Sin embargo, tal como han comprobado todos sus rivales hasta la fecha en Norteamérica, no se puede subestimar a una Argentina absolutamente implacable.

Ambos equipos cuentan con jugadores capaces de decidir el partido de cara a este apasionante choque en el MetLife Stadium, además de una gran cantidad de duelos individuales que podrían resultar determinantes en este enfrentamiento de estrellas.

A continuación, presentamos tres batallas clave que podrían resultar decisivas en la final del domingo.

Lamine Yamal vs Leo Messi

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

La final del Mundial 2026 se ha presentado como un duelo entre Lamine Yamal y Lionel Messi. Es difícil discrepar de esa etiqueta épica.

Son muchos los vínculos entre ambos, desde su conexión con el Barcelona y su deslumbrante capacidad de regate hasta aquella famosa fotografía. Situados en extremos opuestos de sus carreras, el domingo podría producirse el relevo de Messi a manos del joven veinte años menor que él, o bien reafirmarse el estatus del argentino como un genio único e irrepetible, casi de otro mundo.

El estado de forma de Messi sugiere que bien podría salir victorioso de este inédito duelo contra Yamal. Tras haber salvado a Argentina en más de una ocasión este verano y haber guiado al vigente campeón a través de situaciones complicadas, sumando ocho goles y cuatro asistencias, el jugador de 39 años sigue demostrando que juega en una liga propia.

Yamal, sin embargo, ya cuenta con experiencia en grandes finales internacionales tras ganar la Eurocopa 2024 con España, y posee la capacidad de ofrecer una de esas actuaciones arrolladoras y prodigiosas que tanto hemos visto a nivel de clubes en Cataluña. Aunque las lesiones han limitado su impacto en este torneo, sigue teniendo la capacidad de dominar el partido del domingo.

Si bien no serán rivales directos sobre el césped del MetLife Stadium, todas las miradas estarán puestas en ver qué superestrella logra llevar a su país a la gloria.

Rodri vs Leandro Paredes

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El duelo entre Rodri y Leandro Paredes ejemplifica a la perfección los estilos contrastantes de los centros del campo de España y Argentina. El equilibrio, el control y la elegancia son fundamentales para los encargados de la sala de máquinas de Luis de la Fuente, mientras que la determinación, el carácter combativo y la astucia competitiva priman para Lionel Scaloni.

El camino de España hacia la final ha contado con la ayuda inestimable de Rodri, quien ha recuperado el nivel que le valió el Balón de Oro 2024 tras una temporada en su club marcada por las lesiones. El hecho de que "La Roja" solo haya encajado un gol dice mucho de la eficacia con la que ha protegido a la defensa, al tiempo que su magistral distribución ha permitido al equipo asfixiar a sus rivales mediante largas secuencias de posesión.

Rodri deberá estar muy atento este fin de semana ante la doble amenaza que suponen Julián Álvarez y Messi, quienes tienden a retrasar su posición para encontrar espacios libres frente a la línea defensiva española. La estrella del Manchester City tendrá que ofrecer su mejor versión defensiva para evitar que esta pareja argentina, junto con un Enzo Fernández de marcado carácter ofensivo, cause estragos. Sin duda, es más fácil decirlo que hacerlo.

Paredes ha demostrado una eficacia similar con Argentina, ganándose un puesto en el once titular gracias a actuaciones contundentes en la medular. Si bien ningún compañero supera sus cifras de pases (111,9) o balones largos precisos (3,2) por cada 90 minutos, lo que subraya su influencia en la posesión, es su promedio de 5,2 acciones defensivas por partido lo que le sitúa en una posición ideal para triunfar frente a una España decidida a dominar el balón.

Las finales suelen decidirse en la batalla por el centro del campo. Es muy probable que el partido del domingo no sea una excepción.

Unai Simón vs Emiliano Martínez

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARG | JUAN MABROMATA/GettyImages

Argentina conoce bien la importancia de contar con un portero de élite en una final de la Copa del Mundo. De no haber sido por la heroica intervención de Emiliano Martínez en los instantes finales de la final de 2022 contra Francia, así como por su parada en la tanda de penaltis, es probable que la Albiceleste no hubiera logrado la victoria.

Es muy probable que el gigante sudamericano vuelva a depender en gran medida de Martínez este fin de semana. España ha registrado más toques en el área rival (239) que cualquier otro equipo este verano y ocupa el tercer puesto en cuanto a goles esperados totales (13,3). En defensa, Argentina se ha mostrado sorprendentemente vulnerable durante la fase de eliminación directa: ha encajado goles en todos los partidos, llegando a recibir dos tantos tanto contra Cabo Verde como contra Egipto.

Martínez no ha logrado compensar la fragilidad defensiva de su equipo y ha detenido apenas el 56,2 % de los disparos recibidos. Para su homólogo español, Unai Simón, la situación ha sido comparativamente más sencilla.

La Roja ha mantenido su portería a cero en seis de los siete partidos disputados hasta la fecha; Simón solo ha recibido 11 disparos a puerta en total y ha detenido todos menos uno. La defensa que tiene por delante se ha mostrado prácticamente infranqueable, incluso frente a una ofensiva francesa repleta de estrellas. No obstante, Messi y compañía sin duda pondrán a prueba esa solidez.

Es muy posible que se requiera una actuación monumental bajo los palos para proclamarse campeones del mundo, y eso sin contar siquiera con la posibilidad de una tanda de penaltis.