Espanyol vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 18 de LaLiga nos regala uno de los partidos más atractivos de la temporada.
El 2026 abre sus puertas el sábado para un enfrentamiento entre dos equipos que viven un momento dulce en la temporada.
El Espanyol ganó los últimos cinco partidos por LaLiga y está en zona de Europa League. Enfrente tendrá al líder indiscutible, un FC Barcelona que llega lanzado y busca comenzar el nuevo año con un golpe de autoridad.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Espanyol vs Barcelona?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: sábado 3 de enero
- Horario: 15hs (EE.UU. ET), 14hs (México), 21hs (España)
- Estadio: El Prat
¿Cómo se podrá ver el Espanyol vs Barcelona en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
ESPN
ESPN+
México
Sky
Sky
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Espanyol
Rival
Resultado
Competición
Athletic Club
2-1 V
LaLiga
Getafe
1-0 V
LaLiga
Rayo Vallecano
1-0 V
LaLiga
Atlético Baleares
1-0 D
Copa del Rey
Celta
1-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Villarreal
2-0 V
LaLiga
Guadalajara
2-0 V
Copa del Rey
Osasuna
2-0 V
LaLiga
Eintracht Frankfurt
2-1 V
Champions League
Betis
5-3 V
LaLiga
Últimas noticias del Espanyol
El Espanyol logró una importante victoria como visitante en la cancha del Athletic. El Espanyol ganó 2-1 en la jornada 17 de LaLiga para llegar a 33 puntos en el quinto lugar de la competencia. Consiguió los últimos 5 triunfos de manera consecutiva, solo siendo derrotado por el Atlético Baleares en Copa del Rey.
Últimas noticias del Barcelona
El conjunto de Hansi Flick vive una realidad opuesta en cuanto a sensaciones globales: líder sólido con 46 puntos, vivo en todas las competiciones y con un ataque demoledor que promedia casi 3 goles por partido recientemente.
En cuanto a bajas, el equipo volverá a contar con Ronald Araújo, Pedri y Dani Olmo. Flick mantendrá el bloque que le ha funcionado, con la duda táctica de si dar entrada a Fermín López o mantener el esquema con Marcus Rashford y Raphinha alimentando a Lewandowski o Ferran Torres.
Posibles alineaciones
Espanyol
- Portero: Dmitrovic
- Defensas: Hilali, Calero, Cabrera, Romero
- Centrocampistas: Dolan, Urko, Lozano, Milla, Expósito
- Delanteros: R. Fernández
Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Eric García, Frenkie de Jong
- Medios Ofensivos: Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford
- Delantero: Ferran Torres
Pronóstico SI
Espanyol 1 - Barcelona 2
