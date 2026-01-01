Sports Illustrated Fútbol

Espanyol vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El líder de LaLiga y el quinto clasificado abren el 2026 con el clásico catalán
Gonzalo Orellano|
La jornada 18 de LaLiga nos regala uno de los partidos más atractivos de la temporada.

El 2026 abre sus puertas el sábado para un enfrentamiento entre dos equipos que viven un momento dulce en la temporada.

El Espanyol ganó los últimos cinco partidos por LaLiga y está en zona de Europa League. Enfrente tendrá al líder indiscutible, un FC Barcelona que llega lanzado y busca comenzar el nuevo año con un golpe de autoridad.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Espanyol vs Barcelona?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: sábado 3 de enero
  • Horario: 15hs (EE.UU. ET), 14hs (México), 21hs (España)
  • Estadio: El Prat
¿Cómo se podrá ver el Espanyol vs Barcelona en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

ESPN

ESPN+

México

Sky

Sky

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Espanyol

Rival

Resultado

Competición

Athletic Club

2-1 V

LaLiga

Getafe

1-0 V

LaLiga

Rayo Vallecano

1-0 V

LaLiga

Atlético Baleares

1-0 D

Copa del Rey

Celta

1-0 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Villarreal

2-0 V

LaLiga

Guadalajara

2-0 V

Copa del Rey

Osasuna

2-0 V

LaLiga

Eintracht Frankfurt

2-1 V

Champions League

Betis

5-3 V

LaLiga

Últimas noticias del Espanyol

El Espanyol logró una importante victoria como visitante en la cancha del Athletic. El Espanyol ganó 2-1 en la jornada 17 de LaLiga para llegar a 33 puntos en el quinto lugar de la competencia. Consiguió los últimos 5 triunfos de manera consecutiva, solo siendo derrotado por el Atlético Baleares en Copa del Rey.

Últimas noticias del Barcelona

El conjunto de Hansi Flick vive una realidad opuesta en cuanto a sensaciones globales: líder sólido con 46 puntos, vivo en todas las competiciones y con un ataque demoledor que promedia casi 3 goles por partido recientemente.

En cuanto a bajas, el equipo volverá a contar con Ronald Araújo, Pedri y Dani Olmo. Flick mantendrá el bloque que le ha funcionado, con la duda táctica de si dar entrada a Fermín López o mantener el esquema con Marcus Rashford y Raphinha alimentando a Lewandowski o Ferran Torres.

Posibles alineaciones

Espanyol

  • Portero: Dmitrovic
  • Defensas: Hilali, Calero, Cabrera, Romero
  • Centrocampistas: Dolan, Urko, Lozano, Milla, Expósito
  • Delanteros: R. Fernández

Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde
  • Centrocampistas: Eric García, Frenkie de Jong
  • Medios Ofensivos: Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford
  • Delantero: Ferran Torres

Pronóstico SI

Espanyol 1 - Barcelona 2

