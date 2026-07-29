"Esperemos que sí": Gilberto Mora rompe el silencio sobre su futuro con gigantes europeos al acecho

Gilberto Mora volvió a la acción con Tijuana en la Liga MX este fin de semana y reveló que "hasta el momento, no he oído nada" sobre un posible traspaso al fútbol europeo.

Esta joven promesa de 17 años fue el jugador más joven en participar en la Copa Mundial de 2026, disputando 215 minutos con México en su camino a los octavos de final, donde se convirtió en el jugador más joven en participar en las rondas eliminatorias del torneo desde Pelé en 1958.

Mora reapareció con Tijuana el fin de semana tras su regreso del Mundial y marcó un golazo de penalti que le dio la victoria a su equipo ante el Club León. Tras el partido, el joven habló con franqueza sobre su futuro.

“Hasta ahora no he oído nada”, dijo Mora, según Marca. “No sé si mi agente tiene algo porque ella tampoco me ha dicho nada. Ahora mismo estoy enfocado en el club (Tijuana), solo pienso en estar aquí, vivir cada día y entrenar”.

“Dejo esa decisión [sobre un posible traspaso] en manos de mi agente, y si tiene que suceder, sucederá; esperemos que suceda.”

Mora no podrá dar el salto al fútbol europeo hasta después de cumplir 18 años en octubre. El dueño del Tijuana, Jorge Hank Rhon, ya reveló que Mora permanecerá en Tijuana hasta finales de 2026. Varios clubes importantes de Europa se han interesado en él desde su irrupción en 2025, entre ellos el Manchester United, el Manchester City y el Arsenal.

Sin embargo, Mora no ha ocultado que creció admirando al Real Madrid y, en concreto, su deseo de jugar junto a Jude Bellingham.

Gilberto Mora comparte detalles de la conversación en Bellingham.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Mora participó en la dolorosa derrota de México por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, un partido que los Tres Leones ganaron en gran parte gracias al brillante doblete de Bellingham. Tras el encuentro, se vio a la estrella del Real Madrid consolando a Mora al entrar al túnel e incluso intercambiaron camisetas con el joven, visiblemente emocionado. Recientemente, Mora compartió algunos detalles sobre ese momento con su ídolo.

“Fue muy bonito”, dijo Mora tras el partido contra León. “Siempre me ha gustado mucho cómo juega [Bellingham], es un ídolo para mí y poder jugar contra él fue un sueño. Intercambiamos algunas palabras en la cancha, lo cual es normal, y la verdad es que es una persona muy buena y humilde, y como jugador es muy bueno. Así que estoy muy contento de haber podido vivir ese momento”.

Antes del Mundial, Mora eligió a Bellingham cuando le preguntaron con qué jugador le gustaría jugar el resto de su carrera.

Para la estrella de Tijuana, fichar por el Real Madrid sería un sueño hecho realidad, pero por el momento no hay indicios de que eso vaya a suceder pronto. De momento, Tijuana parece estar centrada en proteger a Mora a toda costa, como lo demuestra una de sus decisiones más recientes.

Participación en el Juego de Estrellas de la MLS

Tijuana v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Mora figuraba inicialmente en la lista de 28 jugadores del equipo ideal de la Liga MX que se enfrentaría al equipo ideal de la MLS en el Juego de Estrellas interligas del miércoles. Sin embargo, Mora fue retirado de la lista y no viajará a Estados Unidos para participar en las actividades del Juego de Estrellas.

Aún no se ha dado una razón clara para su baja, pero los informes sugieren que Tijuana no quería dejar ir al adolescente, considerando que todavía está trabajando para recuperar su plena forma física después de regresar de sus vacaciones posteriores al Mundial hace menos de dos semanas.

Además, Tijuana se enfrenta a Atlético San Luis el viernes por la noche, ya que la acción del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se reanuda tan solo 48 horas después del Juego de Estrellas. Lo más probable es que Mora juegue con el equipo fronterizo en el partido del viernes, razón por la cual el equipo se mostró reacio a permitirle viajar para el partido amistoso.

Junto a Mora, el ex portero del Real Madrid, Keylor Navas, es otro jugador que se ha retirado de la selección de las Estrellas de la Liga MX. Por otro lado, Lionel Messi sumará tres años consecutivos sin participar en el Juego de las Estrellas, a pesar de ser la figura más importante originalmente incluida en la lista de convocados de la MLS.