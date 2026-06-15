¿Está cerca de salir de Cruz Azul Gonzalo Piovi?

Como se ha reportado en este espacio, el futuro de Gonzalo Piovi está en el camino de las dudas. El jugador ha sido vinculado con un futuro dentro de la MLS, una posibilidad que de momento no quita el sueño dentro de Cruz Azul, pues no ha ido más allá de sólo un rumor.

Se debe señalar que, la realidad dentro de La Noria es mucho menos alarmante de lo que algunas fuentes sugieren. Hasta el día de hoy, la gerencia celeste no ha recibido ninguna oferta formal por el zaguero argentino. Tampoco existe conocimiento de negociaciones avanzadas entre el futbolista y alguna institución de las rumoradas.

¡SE QUEDA PIOVI! 🚨



Durante #Infiltrado en la Copa, se analizó a detalle la situación de Gonzalo Piovi con Cruz Azul. 🚂🔵



🎙️ @Carlos_Ponz @betobernard pic.twitter.com/rNLMb9c19b — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 14, 2026

La situación actual mantiene a Piovi completamente enfocado en Cruz Azul. El defensor continúa siendo considerado una pieza clave dentro de la estructura deportiva del equipo y forma parte de la base sobre la que Joel Huiqui pretende construir un proyecto que se capaz de llevarse el bicampeonato de la Liga MX.

La realidad es que hasta antes de que Huiqui tomara al equipo, el nivel de Gonzalo decayó de forma importante. Sin embargo, una vez que Joel tomó al equipo sobre el cierre del semestre anterior, el nivel de Piovi no sólo subió, sino que el zaguero fue clave para coronarse dentro del torneo local.

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Por ese motivo, la postura del club es clara. Cruz Azul no está buscando desprenderse del argentino ni considera una venta como una prioridad en este mercado. La intención es mantener intacta una columna vertebral que permita defender la corona y Piovi es parte de la misma.

La única forma por la cual los de la capital del país abrirían la puerta a la venta del central, es si la oferta económica es innegable. Tanto para el equipo, como para el mismo Gonzalo y su entrno.