¿Está Nicolás Larcamón en riesgo de ser despedido?

El pasado martes Cruz Azul fue exhibido dentro de la CONCACAF por el LAFC. El cuadro de la capital del país fue inoperante en su visita al club del estado de California. Los del condado de Los Angeles pasaron por encima de los celestes con un 3-0 final que deja a los de Nicolás Larcamón al borde de la eliminación.

De forma natural, el técnico de los de La Noria se ha llevado muy duras críticas tanto por el marcador, como por la falta de personalidad de su equipo sobre el césped. Más de uno pide que el ciclo de Nicolás al frente del equipo llegue a su fin, algo que por ahora no está dentro de los planes.

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¿Está en peligro el trabajo de Nicolás Larcamón al frente “La Máquina” tras la derrotan en CONCACHAMPIONS? 🫩🚂



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Si bien la gerencia de Cruz Azul no está nada feliz por lo que ha pasado con el equipo en las semanas recientes, el club no se plantea el despido del entrenador. El área deportiva de Iván Alonso, con la confianza de la presidencia de Víctor Velázquez, tienen decidido que Nicolás termine el semestre al frente de la plantilla.

Una vez terminado el curso, el club sacará conclusiones con respecto de lo que ha ofrecido Larcamón al equipo luego de un año. Será ahí cuando se defina si el proyecto tiene valía y merece seguir, o es el tiempo de terminar con el ciclo.

Mazatlan FC v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Información adicional confirma que, habrá un punto de inflexión clave en la decisión de la directiva. Si Larcamón no entrega títulos, ya sea el de la CONCACAF o el de Liga MX, es muy probable que la gerencia le dé las gracias a Nicolás.

En este punto Nicolás debe ser consciente de lo anterior. Siendo el caso, si quiere salvar su plaza dentro de La Noria, es tiempo de que levante al equipo a toda costa.

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