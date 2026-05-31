La temporada 2025/26 llegó a su fin y la UEFA publicó el equipo ideal de la Champions League. El once fue seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos del organismo y tiene un marcado predominio del PSG, campeón de Europa por segundo año consecutivo luego de superar al Arsenal en la final disputada en Budapest.

El conjunto parisino aporta cinco futbolistas al equipo. Marquinhos y Nuno Mendes aparecen en la defensa, Vitinha ocupa un lugar en la mitad de la cancha, Khvicha Kvaratskhelia figura entre los hombres de ataque y Ousmane Dembélé completa la delantera. La elección acompaña, claro está, el dominio que mostraron los de Luis Enrique durante una campaña que terminó con otra corona continental.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Los Gunners, finalistas de la competición, cuentan con tres representantes. David Raya fue elegido como arquero del once, Gabriel Magalhaes integra la zaga y Declan Rice aparece en el mediocampo.

El Bayern Múnich, eliminado por el PSG en semifinales, aporta dos futbolistas. Michael Olise fue incluido por el sector derecho del ataque y Harry Kane ocupa una de las posiciones ofensivas.

La alineación se completa con Marcos Llorente. El futbolista del Atlético de Madrid fue seleccionado como lateral derecho y terminó siendo el único representante de LaLiga dentro del equipo ideal. Su inclusión llamó la atención en una formación en la que tampoco aparece Kylian Mbappé, del Real Madrid, máximo goleador del torneo con 15 tantos.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

De esta manera, la formación elegida por la UEFA quedó integrada por David Raya en el arco, Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel y Nuno Mendes en la defensa, Michael Olise, Declan Rice, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia en la mitad de la cancha y Ousmane Dembélé y Harry Kane en la delantera.

La publicación del once ideal llegó acompañada por otros reconocimientos individuales. Kvaratskhelia recibió el premio al mejor jugador de la Champions luego de firmar una campaña con diez goles y seis asistencias. Por su parte, Arda Güler fue distinguido como la revelación del torneo gracias a la evolución que mostró con la camiseta del Merengue.