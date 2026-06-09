Este sería el primer mexicano que dejará Europa para volver a la Liga MX

El fútbol mexicana vive una era en la que le es muy complejo acomodar talento en Europa. Sobre todo aquel que parte desde la Liga MX. Son casos contados en los años recientes de jugadores nacionales que logran partir desde un club mexicano a alguna liga de élite o de alta formación en el viejo continente.

Uno de los ellos, de los más recientes, César Huerta. Luego de quedar en el olvido por Chivas, el extremo reconstruyó su carrera con los Pumas de la UNAM. Dicho nivel que mostró le compró el boleto de avión con destino a Bélgica para firmar con el Anderlecht, una aventura que está por llegar a su fin.

🟣 Info #RSCA :



🇲🇽 RSC Anderlecht & Deportivo Toluca Fútbol Club are currently in talks over a permanent transfer for César Huerta.



🔄 The Mexican has given his agreement in principle to a four-year contract. #mercato #JPL pic.twitter.com/HUJNIf5hpR — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 8, 2026

Prensa internacional así como más de una fuente en México confirman que el paso del 'Chino' por el cuadro violeta terminará tras la pasada temporada. El mexicano tiene un acuerdo total con el Toluca, club que le firmará como uno de sus fichajes estrella de este verano con el fin de recuperar el dominio en la Liga MX.

Aunque se desconocen los detalles totales de la gestión, es un hecho que las cifras y el tiempo del contrato entre el Toluca y César están definidos. Ahora, quedan mínimos detalles por acordar entre los dos equipos. Los mismos podrían definirse entre este martes y el día de mañana para que el acuerdo se firme antes del inicio del Mundial.

SOCCER D1 RSC ANDERLECHT PHOTOSHOOT | VIRGINIE LEFOUR/GettyImages

Huerta dio el salto a Europa desde la UNAM en el mercado de invierno de 2025. Los Pumas le dieron todo el apoyo para que el jugador tuviera una salida sencilla y pudiera crecer como profesional en el corto plazo.

El paso del mexicano por el cuadro belga fue un desastre. Entre lesiones y bajas de nivel se limitó a marcar cinco goles y tres asistencias en un año y medio con el club. Ahora, su vuelta a México es cuestión de horas.