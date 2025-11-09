Si bien aún resta un partido por disputarse en esta última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, ya está decidido quiénes serán los equipos que clasificaron directo a la Liguilla del balompié mexicano, ya que con su triunfo sobre Rayados de Monterrey, las Chivas de Guadalajara entraron directo como sexto lugar ya sin posibilidades de ser alcanzados.

Tuvimos un campeonato lleno de altas y bajas, de sorpresas y de momentos que de nuevo demuestran que el futbol de este país no tiene comparación. Toluca sigue siendo franco contendiente al título, pero detrás suyo vienen equipos como Cruz Azul o Tigres de la UANL, que no les dejan de respirar en la nuca, sin olvidar al América, al que nunca se puede descartar.

Nada está escrito en esta campeonato, ahora queda esperar al siguiente rival de los choriceros, que saldrá de los enfrentamientos que veremos en el antes llamado repechaje, sin embargo, estaríamos ante una Liguilla de lo más pareja y con posibles sorpresas.

FBL-MEX-TOLUCA-AMERICA | CARL DE SOUZA/GettyImages

¿Qué equipos ya están clasificados a la liguilla de la Liga MX?

En el campeonato mexicano los primeros seis puestos de la tabla general clasifican de forma directa, para así esperar la disputa del Play-In en donde otros cuatro se pelearán los últimos dos boletos para comenzar los cuartos de final y así pelear en partidos a ida y vuelta por convertirse en el monarca azteca.

6. Chivas

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Este equipo comenzó la campaña de mala manera y de a poco se fue recuperando hasta meterse directo. Cerraron con 29 puntos en la sexta plaza después de haber derrotado cuatro goles por dos a los Rayados en el Estadio Akron. Si su nivel sigue hacia arriba, será un rival complejo de enfrentar.

5. Monterrey

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los Rayados fueron un equipo con mucha regularidad, se mantuvieron siempre entre el cuarto y quinto puesto de la tabla general y en casa será un hueso duro de roer, se llevaron cinco triunfos y tres empates en el BBVA, así que en Liguilla no será nada fácil sacarles un resultado con su gente.

4. América

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Las Águilas son un equipo complicado de decifrar. Te pueden ofrecer un partido de alarido y al siguiente llevarse una derrota complicada de analizar. Fueron constantes y eso les rindió frutos al final de la fase regular. Siempre van a ser candidatos a campeonar.

3. Cruz Azul

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Como ya suele hacerlo a menudo, La Máquina Celeste fue uno de los mejores equipos del campeonato y eso le valió terminar en el tercer puesto, a la espera de un rival que pueda hacerle mella. Perdieron su encuentro frente a los Pumas y sin esas tres unidades, se mantuvieron en 35 puntos.

2. Tigres

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los universitarios también mantuvieron una constante en cuanto a posiciones en la tabla, de hecho, lograron ser segundos en la Jornada 15. Cerraron el campeonato con un triunfo de tres por uno contra San Luis que los dejó con 36 puntos arriba de los celestes por diferencia de goles.

1. Toluca

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Durante seis de las 17 jornadas disputadas, los Diablos Rojos fueron superlíderes del campeonato, y a pesar de sus altibajos en este cierre de torneo, terminaron de punteros. Llegaron a 37 puntos y demostraron que pueden refrendar su título.